Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerint az orosz hadsereg megkezdte nagy offenzíváját Ukrajna donbaszi régiójában – írta a Moscow Times. Ezt megelőzően nem sokkal Szerhij Gajdaj, a luhanszki régió kormányzója hasonló bejelentést tett. Az ő tudomása szerint Kreminna települést elfoglalták az orosz erők, ám Olekszij Aresztovics, az ukrán elnök tanácsadója azt mondta, hogy a városban intenzív utcai harcok dúlnak, azaz nem esett el. A szomszédos donyecki régióból is halálos civil áldozatokról érkezett hír az orosz támadások nyomán.

John Kirby, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője az előbbiektől eltérően értékelte az orosz hadsereg mozgását – idézte a szóvivőt a BBC. A Pentagon benyomása szerint az oroszok igyekeznek „megformálni” Ukrajna keleti részén azt a pozíciót, ami jó kiindulópontot biztosítana nekik egy nagyobb, agresszív támadáshoz.

A BBC helyszíni riportot készített Szvjátohriszk városában, amely pechére a frontvonal közelében van. Az ékszerdobozszerű település, amely orosz ortodox templomai és monostorai miatt turistalátványosság, már nagyrészt kiürül, lakosai elmenekültek. Az orosz hadsereg kevesebb, mint tíz kilométerre ágyúzza mindazt, mi elé kerül. A polgármester, Vlagyimir kitart és szervezi a visszamaradottak ellátását, ám fél Oroszországot vádolni a város rossz sorsáért, mert akkor is élniük kell, ha az oroszok elfoglalják a települést.

Határtalan háború

Eközben ismét arról érkezett meg nem erősített hír, hogy ukrán területről érte támadás a határ orosz oldalán lévő Belgorod térségét – írta a Moscow Times. Vjacseszlav Gladkov kormányzó a Telegramon azt írta, hogy Golovcsino falut érte támadás 13 kilométerre a határtól. Egy személy megsérült. Ebből a térségből a háború kitörése óta 12 incidenst jelentettek, ukrán oldalról nem erősítették meg egyiket sem, Moszkva azonban Kijevet látja az támadások hátterében. Eközben Belgorod lakóinak egy része elutazott a városból, mert az ott élők attól tartanak, hogy a háború eléri a városukat is.

Katonai szakértők szerint a képlet egyszerű: az oroszok hadsereg Izjum városa felől északról, Mariupol térségéből délről indulva próbálhatja bekeríteni az Donbaszban lévő ukrán erőket, amivel prezentálhatnák Vlagyimir Putyin államfőnek azt a győzelmet, amelyet május 9-én, a második világháborús győzelemről megemlékező ünnepségen bejelenthetne az orosz népnek. Ugyanakkor a megtépázott orosz hadseregnek gondjai lehetnek.

Ukrán esélyek

Az alacsony harci morál, az ukrán ellentámadások és a továbbra is fennálló ellátási gondok miatt ez a grandiózus átkaroló hadművelet kudarcot vallhat. A képlet egyszerű: az ukránok előnye, hogy ők a védekező fél – idézte a Moscow Times Robert Bellt, a Georgia Tech University professzorát, korábbi NATO-tisztviselőt. A támadások alapszabálya, hogy a támadó félnek legalább 3:1 arányú létszámfölényben kell lennie, ha győzni akar. Az ukrán hadsereget az elmúlt időszakban 20 ezer fővel erősítették meg, és el van látva légelhárító és tankelhárító fegyverekkel és munícióval.

Ami az oroszok déli kiindulópontját illeti, Mariupolt a háború első napjaiban bekerítették, majd lerombolták, de még mindig nem tudták százszázalékosan az ellenőrzésük alá vonni. Izjumnál a harci morál hiánya és ellátási nehézségek miatt haladnak csigalassúsággal – derült ki az amerikai Institute for the Study of War kutatóintézet jelentéséből. Az ukránoknak sok megerősített pozíciójuk van még az országuk délkeleti csücskét 2014-ben elfoglaló oroszbarát szeparatisták elleni harc időszakából.

Az oroszok minden bizonnyal létszámukban és nehéz fegyvereikben lévő előnyükre bíznak, ám mindkét téren jelentős veszteségeket szenvedtek el az elmúlt másfél hónapban. Az Oryx hírszerzési blog szerint, amely igyekszik dokumentálni az orosz veszteségeket, 510 tankot és 2000 egyéb felfegyverzett járművet vesztettek. Az előbbiek felét a személyzet önként hagyta el, mert kifogyott az üzemanyag vagy belehajtottak egy olyan terepakadályba, amit nem tudtak leküzdeni.

Szíria hentese

Az oroszok készülődése nyújtotta lélegzetvételnyi szüntet arra próbálták felhasználni az ukránok, hogy területeket szerezzenek vissza. Harkiv környezetében néhány falú erejéig ukrán források szerint ez sikerült is. Ezzel megnehezítették az Izjumnál lévő orosz csapatok ellátását Belgorodból. Így Alekszander Dvornyikov tábornoknak, aki jelentések szerint az orosz csapatokat vezeti a háborúnak ebben a szakaszában, nehéz dolga van. A tábornok a szíriai civilek elleni brutális akciói miatt kiérdemelte a „Szíria hentese” címet, és vélhetően most sem fog visszariadni attól, hogy feláldozza mások életét.

Az oroszok az oroszbarát szeparatisták által megszállt területeken igyekeznek katonákat toborozni – mondja Nikolaus von Twickel, aki az EBESZ missziójában korábban dolgozott Donbaszban. Szerinte ez az igyekezetük kétségbeesett erőfeszítést igényel. Szakértők szerint a másik lehetőség a katonakorú orosz férfiak mozgósítása lenne, de az sok időt igényelne és nagyobb lenne a politikai kockázata.

Összességében ebben a térségben a nyílt terepen harckocsikkal és lövészpáncélosokkal vívott kiterjedt harci cselekmények várhatók, ami a szakértők egy része szerint évekig is elhúzódhat. Közéjük tartozik Mak Milley amerikai tábornok. Az idézett szakértő, Robert Bell szerint, ha ez a várakozás teljesül, akkor több tíz ezer áldozat várható.