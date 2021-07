Az orosz rendőrség szerdán házkutatást tartott egy olyan oknyomozó médium főszerkesztőjének moszkvai otthonában, akinek kiadványát nemrégiben "külföldi ügynöknek" minősítettek. Roman Dobrohotov, a The Insider hírportál főszerkesztője azt írta Twitter közösségi oldalára, hogy "rendőrök kopogtatnak`` lakása ajtaján. ``Úgy tűnik, mintha razzia lenne``- írta.

Az OVD-Info, a politikai letartóztatásokat figyelő jogsegélycsoport azt közölte, hogy Dobrohotov felesége a csoport forródrótján jelentkezett, és rendőri razziáról számolt be, mielőtt a telefonja elérhetetlenné vált. Az OVD-Info szerint egy ügyvéd indult Dobrohotov lakására.

Az orosz ellenzék támogatói, független újságírók és emberi jogi aktivisták fokozott kormányzati nyomással szembesülnek a szeptemberi parlamenti választások előtt, amelyet széles körben Vlagyimir Putyin elnök azon erőfeszítéseinek fontos részeként tartanak számon, hogy megszilárdítsa hatalmát a 2024-es elnökválasztás előtt.

A 68 éves orosz államfő, aki több mint két évtizede van hatalmon, tavaly olyan alkotmánymódosításokat ért el, amelyek lehetővé teszik számára, hogy 2036-ig megőrizze tisztségét. Az elmúlt hónapokban a kormány több független médiumot és újságírót "külföldi ügynöknek" minősített, ami még erősebb hatalmi kontrollt feltételez, és olyan, meglehetősen rosszalló megjegyzéseket tesz, amelyek lejárathatják a megnevezetteket. Ilyen célpontok közé tartozik a VTimes és a Meduza is. A VTimes "minősítését" követően a hirdetők elvesztésére hivatkozva be is fejezte működését. A Meduza pedig miután maga is hasonló gondokkal szembesült, önfenntartó támogatási kampányt indított.

Februárban Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője nyilvánvalóvá tette, hogy az unió Oroszországgal kapcsolatban elutasítja a nemzetközi kötelezettségek, köztük az emberi jogok és a jogállamiság figyelmen kívül hagyását, és hogy több támogatást nyújt mindazoknak, akik a védelmükbe vették a politikai és polgári szabadságjogokat Oroszországban. AZ EU ugyanakkor szankciókat vezetett be mindazokkal szemben, akik felelősek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus elítéléséért és bebörtönzéséért.

A putyini-listára legutóbb a Lettországban bejegyzett The Insider került fel, amely orosz tisztviselők korrupciós ügyeiről és visszaéléseiről, illetve ukrajnai és szíriai orosz titkos akciókról írt, valamint Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető megmérgezéséről közölt vizsgálatokat.

Az orosz igazságügyi minisztérium egy olyan törvény alapján jár el, amely alapján külföldi ügynökként jelölnek meg minden olyan nem kormányzati szervezetet, médiumot és magánszemélyt, amelyek külföldi finanszírozásban részesülnek és politikai jellegűnek nevezhető tevékenységet folytatnak. Dobrohotov ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy a The Insider továbbra is a szokásos módon, a lett törvényeknek megfelelően fog működni, és nem fog megfelelni a külföldi ügynökökről szóló orosz törvény követelményeinek.

Oroszország a törvényt arra használja, hogy súlyos bírságokat szabjon ki az Egyesült Államok által finanszírozott Szabad Európa Rádió és Szabadság Rádió (Radio Free Europe/Radio Liberty) műsorszolgáltatóra, amiért azok nem tudatják, hogy "külföldi ügynök". A műsorszolgáltató az ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) beavatkozását kérte.