Az orosz kolbászkirály szökésben lévő, feltételezett gyilkosát Moszkva sokak által elátkozott arcfelismerési rendszerével sikerült elkapni - derül ki a Moscow Times tudósításából. Az arcfelismerő rendszer telepítését ellenzéki aktivisták bírálták, mert úgy vélik, hogy az felhasználható a tiltakozó akciók résztvevőinek azonosítására, és megbüntetésére, ám az önkormányzat mindig arra hivatkozott, hogy a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben szánnak neki szerepet.

Vlagyimir Magurov a húsfeldolgozó üzletben futott be szép karriert, tulajdonában volt több jelentős húsfeldolgozó gyár is, így nem véletlenül emlegette az utca embere kolbászkirályként. A rendőrség azonban tavaly novemberben halva találta Moszkva környéki birtokának szaunájában. Mellette megtalálták az az íjpuskát is, amivel megölték.

A gyilkossággal Alekszander Mavridit vádolták meg, aki azonban a múlt hónapban több társával együtt megszökött az előzetes letartóztatásból. Nem sokkal később az arcfelismerő rendszerrel segítségével azonosították és elfogták. A hatóságok bizonyára úgy gondolták, hogy a rendszer ezzel bizonyította, hogy megérte a felszerelésre költött jelentős összeg.

Mavridi egyébként a szaunában bűntársával együtt pénzt követelt a kolbászkirálytól és a vele lévő Szabina Gazijevától, aki házvezetőnőből avanzsált vállalati igazgatósági taggá - ne firtassuk, milyen teljesítmény mentén. Neki sikerült megszöknie, Magurovnak nem. Halála előtt hangos vitákkal kísért válásáról cikkeztek a bulvárlapok Tatjana Magurova költőnőtől.