Péntekre 8000 fölé nőtt azoknak a tűntetőknek a száma, akik az orosz hatóságok azért hurcoltak el, mert a háború ellen szólaltak föl, derül ki az euronews cikkéből. Eddig is szigorú elzárásokra számíthatott az, aki szembement a kiterjedt kormánypropagandával, de mostanra az orosz parlament elfogadta azokat a törvényjavaslatokat, amik konkretizálják a kiszabható büntetéseket.

Az orosz fegyveres erőkre vonatkozó hamis hírek terjesztéséért 3 évig terjedő szabadságvesztés, vagy 1,5 millió rubel (jelenleg nagyjából 4,7 millió forint) bírság jár. Ha ez szolgálati pozícióval való visszaéléssel vagy anyagi haszonszerzés szándékával párosul, akkor a kiszabott büntetés több mint háromszorosára, 10 évre és 5 millió rubelre (körülbelül 15,8 millió forint) is nőhet.

Az Állami Duma mindkét háza egybehangzó szavazattal fogadták el a törvényt, ami nem csak a "rémhírterjesztés," de az Oroszország elleni szankciók sürgetése esetén is kiszabható büntetéseket határozott meg. Az orosz rendfenntartást a törvény megnemléte sem gátolta a durva bánásmódban, gyakorlatilag a háború kitörése óta, minden nap hurcoltak el embereket.

Oroszországban eddig 124 különböző városban zajlottak eddig tüntetések, a legtöbb embert Moszkvában zárták el, ott 3808, míg Szentpéterváron 2764 tüntetőt.

A számokról elsősorban a 10 éve működő OVD-Info jelentései alapján tájékozódik a sajtó. Az emberi jogi szervezet, híradáson kívül, jogi tanácsadással is foglalkozik.

