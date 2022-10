Átlagember számára felfoghatatlan összegeket keres sok szakorvos Romániában, főleg olyanok, akik az állami munkahelyük mellett magánpraxist is folytatnak - írja a Maszol. Ez derül ki az 50 legnagyobb orvosi keresetet tartalmazó listából, amit az adóhatóság (ANAF) bocsátott az Ziarul Financiar (ZF) rendelkezésére.

A listán szereplő, nem nevesített adófizetők mindegyikének egymillió lejt (közel 86 millió forint) meghaladó jövedelme volt 2021-ben. A legjobban kereső hazai orvos bruttó bevételei 11,4 millió lejt tettek ki, vagyis havi szinten közel egymilliót. Ez közel 150-szerese annak a 6405 lejnek (550 ezer forint), amennyi a hivatalos statisztikák szerint júliusban volt az országos bruttó átlagbér.

További négy egészségügyi szakember keresett tavaly bruttó ötmillió lejnél többet, de a lista 20. helyén állónak is mesés, 2,1 millió jövedelme volt. A legjobban kereső fogorvos a rangsor 12. helyét foglalja el, 2,54 millió lejes évi bevétellel. A valós jövedelmek még nagyobbak lehetnek, a hálapénz ugyanis nem szerepel az adóhatóság kimutatásaiban.

Nyerő a magánpraxis



A listán szabadfoglalkozású státuszúak, egyéni orvosi rendelőt, illetve kft.-t működtető orvosok is vannak.

„Azok az orvosok keresnek rengeteget, akik az államnál is a magánszektorban is dolgoznak. (…) Elképzelhetetlenül nagy fizetéseik vannak, ekkorákról a német orvosok és nőgyógyászok is csak álmodoznak. A hiba a rendszerben van” – nyilatkozta a ZF-nek Wargha Enayati magánklinikát működtető üzletember.