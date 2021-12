Az Egyesült Arab Emírségek 4,5 napos munkahétre áll át, a hétvége pedig péntek délutánból, szombatból és vasárnapból fog állni. A lépés két okból is jelentős: valószínűleg az Egyesült Arab Emírségek lesz az első olyan ország, amely hivatalosan is öt napnál rövidebb munkahetet vezet be, és a hétvégeváltás jobban összhangba hozza a nyugati munkarenddel. Eddig az Egyesült Arab Emírségekben péntek-szombatból álló hétvége volt, ami sok, túlnyomórészt muszlim vallású országban bevett szokás - írja az NPR.

A meghosszabbított hétvége az Egyesült Arab Emírségek kormányának a munka és a magánélet egyensúlyának javítására és a társadalmi jólét fokozására irányuló erőfeszítései részeként jön létre, miközben növeli a teljesítményt az ország gazdasági versenyképességének előmozdítása érdekében

- közölte a WAM állami hírügynökség.

A változások a szövetségi kormányzati szervekre vonatkoznak, és január 1-jén lépnek hatályba. Ezt követően a hétfőtől csütörtökig tartó munkanapok 7:30-tól 15:30-ig, a pénteki munkaidő pedig 7:30-tól 12 óráig tart majd. Utóbbi egyébként nem szokatlan a világon, Magyarországon például számos közigazgatási munkakörben rövidebb a pénteki munkanap, azonban nem egyetemesen.

A muszlim országban a pénteki prédikációk és imák 13:15-től lesznek, és a WAM szerint a kormányzati alkalmazottak pénteken otthonról is dolgozhatnak, valamint "rugalmas munkaidőben rendezhetik a munkaidejüket".

Az Associated Press jelentése szerint a magánszféra valószínűleg követni fogja a kormány példáját, megjegyezve, hogy 2006-ban is így tett, amikor a szombat-szerdai munkahét megváltozott. Az angol nyelvű Khaleej Times szerdán arról számolt be, hogy az iskolák és az egyetemek is követni fogják az új munkahetet, az ország oktatási minisztériuma pedig be fogja jelenteni az új iskolai órarendeket.

Az Al Jazeera pedig megjegyzi, hogy az Egyesült Arab Emírségek lesz az egyetlen öböl menti ország, ahol nem lesz péntek-szombati hétvége. A kormány szerint az új felosztásnál a gazdaságra, a társadalmi és családi kapcsolatokra, valamint az emberek általános jólétére gyakorolt lehetséges hatásokra összpontosítottak.

A WAM kifejti, hogy a lépés megkönnyíti a pénzügyi és kereskedelmi tranzakciókat azokkal az országokkal, amelyek szombat-vasárnap hétvégét tartanak, ami viszont erősebb üzleti kapcsolatokat és lehetőségeket teremt az Egyesült Arab Emírségekben működő és multinacionális vállalatok számára.

Egyre több országban merül fel, hogy az ötnapos munkahét valójában nem hatékony, részben a technológiai fejlődésnek köszönhetően, másrészt pedig azért, mert a pihenéssel töltött idő növelésével a termelékenység is javul. Sok helyen fontolgatják már, hogy négy napos berendezkedésre váltanak.