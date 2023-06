Tavaly sok év szakadatlan emelkedés után korrekció kezdődött az amerikai technológiai részvényekben, amely év végére szinte összeomlásba torkollott. Egy-egy éles trendforduló után a tőzsdén nem ritka, hogy túlzottan felgyorsul egy rég nem látott trend, ami pszichológiai hatás: a befektetőkön eső árfolyamoknál pánik, túlzottan emelkedőknél eufória lesz úrrá.

Túl magasról túl mélyre

Nos, a legnagyobb vesztesek azok a cégek voltak, melyek korábban vagy túl magasra emelkedtek fundamentális értékükhöz képest, ilyen volt a Tesla, vagy csökkentek, esetleg megszűntek a növekedési várakozások (Facebook). Mindkét papír zuhanása túlzottnak tűnt (ahogy korábban mértéktelen emelkedésük is), így fő tulajdonosaik vagyonának értéke is összezsugorodott, hisz mind Elon Musk, mind mark Zuckerberg esetében a legfőbb vagyonelem vállalkozásai részvénypakettje.

Elon Musk vagyonát így döntően a Tesla részvényárfolyama határozza meg, de jelentős űrvállalata, a SpaceX mindenkori értéke is, és most már a Twitter is ideszámítandó, bár annak csak a bekerülési árából lehet kiindulni. Értéke nehezen meghatározható, mivel a tőzsdéről kivezették, lévén Musk az egyetlen tulajdonos.

Európai listavezető

Mindenesetre Musk vagyon a tetőponthoz képest a töredékére esett, ez azonban az árfolyamok változásának természetes velejárója. Az európai részvénypiacok ugyanakkor ősz óta remekül teljesítettek, miután Európa gyorsan túljutott az oroszok által generált energiaválságon, a vezető szektor pedig a luxusmárkákat gyártó és forgalmazó cégek lettek, közülük is kiemelkedett a Louis Vuitton Moet Hennessy, melynek a részvények közel felét birtokló legnagyobb tulajdonosa, Bernard Arnault így Muskot megelőzve a világ leggazdagabb embere lett a Forbes listája szerint.

Ismét az élen

A luxusszektor a közelmúltig tovább emelkedett, azonban a túlzottan mélyre esett technológiai cégek magukhoz tértek, fél év alatt nagyot emelkedtek, az utóbbi napokban pedig a luxusszektorban következett be egy már időszerű korrekció, visszaesés. Így Musk vagyona ismét megközelítette a francia üzletemberét (sőt egy napig fölé is került), szerda reggeli állás szerint Arnault 214,6 milliárd dollár boldog tulajdonosa, Musk 211,4 milliárdnak örvendhet. A számok olyan közel vannak egymáshoz, hogy egynapi részvényárfolyam mozgás felcserélheti őket bármikor.

Apple: Gigantikus cégérték

Külön érdekesség a technológiai cégek között az Apple, amely már régóta a világ legnagyobb cége, nem is volt benne olyan nagy a visszaesés tavaly, mint a többi tech cégnél, és ezt indokolta is stabilan magas árbevétele és nyeresége. Most azonban az idei emelkedésben ismét nagyot ment a papír, múlt héten örökös csúcsra is ért (bár onnan visszaesett), a cég teljes értéke megközelítette a 3000 milliárd dollárt.

Hogy ez a gigantikus érték mit jelent, könnyen láthatóvá válik néhány szám alapján. Az amerikai összes tőzsdei vállalat (több ezer cégről van szó) együttes értéke 40 ezermilliárd dollár, így az Apple ennek egymaga több mint 6 százalékát teszi ki. Még látványosabb, ha más országok részvénypiacaival vetjük össze: egyedül a japán piac teljes értéke nagyobb 4100 milliárddal, mint az Apple. Minden más ország tőzsdei összkapitalizációja kisebb nála, beleértve Nagy-Britanniát (2600 milliárd) vagy Kínát (2500 milliárd dollár).