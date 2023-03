Decemberben elvesztette hosszan őrzött helyét Elon Musk a Forbes által napi pontossággal nyilvántartott leggazdagabbak listáján, és több mint két hónapig nélkülöznie kellett a címet, amit közben a francia luxuskirály, Bernard Arnault tudhatott a magáénak. Hétfőn azonban, az amerikai tőzsdei kereskedés végén ismét Musk tündökölt a lista élén.

Az előző két nap ugyan visszacsúszott a második helyre nem sokkal 200 milliárd dollár alatt vagyonnal az aktuális részvényárfolyamokból számítva, de a hétfői cím komoly jelzés volt: óriási hátrányt tudott ledolgozni a Twitter, a Tesla és a SpaceX fő tulajdonosa. Ez elsősorban a Tesla árfolyamnövekedésének köszönhető: a részvényre túl mélyre esett, indokoltalan pesszimizmus vett erőt a befektetőkön. A mélyponton Elon Musk vagyona 200 milliárd dollárral volt alacsonyabb, mint a csúcson, de aztán az amerikai részvénypiacon megjött az év eleji emelkedés, a Tesla pedig újra a növekedés útjára lép: új gyárak épülnek, és indul az új típusok gyártása.

A BBC szerint a következő Tesla-gyár Mexikóban épül, ahol más autógyártók is előszeretettel építenek újabban gyárakat, hisz a munkaerő jóval olcsóbb, mint az Egyesült Államokban, a hatalmas piac viszont közel van, és az elektromos autók iránti kereslet még csak most fut fel Amerikában. Eddig Teslán kívül a BMW, a General Motors és a Ford jelezte, hogy gyárat épít Mexikó északi részén.

A Tesla a héten jelezte, hogy jól halad a termelés bővítése berlini gyárában, a covid-lezárások megszűnése után a kínai gyár is újra felpörög. Újra van rá esély, hogy a mostani éves másfélmilliós termelést a cég akár 10 milliósra is növelheti, elérve, esetleg meghaladva a legnagyobb gyártók szintjét. A befektetők értékelik az új lendületet: a január elején majdnem 100 dollárig eső részvény most 200 dollár fölött áll.