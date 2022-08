Jól lehet, eredeti hazájában, Burgundiában már nem is nagyon termelik a dijoni mustárnak való növény magját, a hiánya - az, hogy hetek óta nem is igen lehet hozzájutni - nagyon is feltűnt Franciaországban. És a hvg-nek is: mint írják, találoztak olyan internetes hirdetéssel is, amely két üveg dijoni mustárt hatezer euróért kínált. És ha az egészről aztán ki is derült, hogy kamu volt, az hogy több kereskedelmi láncnál is csupán egyetlen üveggel vehet egy-egy vevő, rámutat a probléma létezésére.

A termelés oly mértékben lecsökkent, hogy az utóbbi negyedszázad legnagyobb válságával került szembe az ágazat – nyilatkozta az AFP hírügynökségnek Christophe Planes, a dijoni mustár harmadik legnagyobb gyártója, a Reine de Dijon kereskedelmi igazgatója.

A probléma hátterében az áll, hogy a néhány éve még 12 ezer hektáron termesztett növényből idén alig négyezer hektárra jutott, mivel a támogatási rendszer átalakítása a gazdákat is más termények felé tolta el. Ugyanakkor a francia mustáro alapjául szolgáló mag zömmel már import - a legtöbbet (80 százalék) Kanadából vásárolják. Albertában és Saskatchewan államban - vagyis a legnagyobb kanadai mustármagtermesztő vidékén - tavaly példátlan hőhullám is pusztított, ami csak rátett a 2020-ban és 2019-ben éppen csak átvészelt aszály problémáira.

Ehhez jön méh az ukrajnai háború előidézte globális ellátási gond, így nem meglepő, hogy a kínálat-kereslet egyensúlya képes volt felborulni, és az árakat az egekbe lőni. Rossz hír, hogy az idei mustármag hozamokról sem lehet jókat mondani, igaz, az tényszerűen majd csak az októberben táruló betakarítás vége felé válik faktummá.

A tavalyi árához képest a dijoni mustár most háromnegyedével kerül többe, de további drágulás várható. ráadásul más mustárfajták esetében is.