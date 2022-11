Az Európai Unió tagállamai közül Romániában a legkisebb az egy tehénre eső tejtermelés - írja a Maszol az economica.netre hivatkozva. Az Eurostat adatai szerint Romániában egy szarvasmarha átlagban 3362 liter tejet ad egy év alatt, eközben Dániában 10 097 liter megtermelt tej jut minden egyes marhára, Észtországban pedig 10 020 liter.

A romániai hozamnál még a bolgár is magasabb, ott ugyanis átlagosan 3628 liter tejet adnak a tehenek. Romániában az ágazat az elmúlt években is súlyos gondokkal küzdött, amire idén rátett a szárazság, illetve az ebből adódó takarmányhiány és a magas infláció.

„Eladjuk a farmot, mert nagyok a takarmánnyal kapcsolatos kiadások, a nyers tej ára pedig nagyon alacsony. A mi vidékünkön 1,65 lejért (137 forint) veszik át literjét, ami a költségek harmadát sem fedezi. Nem éri meg teheneket tartani, mert kicsi a szubvenció, a kormány érdeklődése az ágazat iránt nulla. A feldolgozók tudják, hogy nincs mit csináljunk a tejjel, ezért alacsonyan tartják a felvásárlási árat” – nyilatkozta a Ziarul Financiarnak egy 11 szarvasmarhát tartó máramarosi gazda.

Jobb a helyzet a szomszédban



Más vidékeken a feldolgozók akár 2,7 lejt is megadnak a nyers tej literjéért, azonban még ez is kevés, mivel nagyon megugrottak a termelési költségek. „Az aszály miatt nincs elegendő és megfelelő minőségű takarmány az állatok számára. Ez kívül még ott van az áram és a gáz drágulása, a fejési költségek növekedése. A takarmánnyal kapcsolatos kiadások legalább 50 százalékkal nőttek idén” – Dimitrie Muscă, a kürtösi Combinatul Agroindustrial tulajdonosa. Elmondása szerint tőle 2,5 lejért veszik át a feldolgozók a tej literjét, miközben a Lengyelországból és Magyarországról származó alapanyagért 2,8-3 lej/litert is fizetnek.