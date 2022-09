Minden bizonnyal igen kínos epizódként kerül be a brit politikatörténetbe, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) élesen bírálta az Egyesült Királyság kormányának 45 milliárd fontos adócsökkentései tervét, arra biztatva a londoni vezetést, hogy értékelje újra elképzeléseit, mert enélkül a csomag végrehajtása az infláció elszabadulásához vezethet – írja a Financial Times. Nem sokkal ezt követően a Bank of England váratlan piaci beavatkozással vásárolni kezdte saját országa államkötvényeit, hogy "megelőzze a pénzügyi stabilitás megingásának veszélyét" - írta a BBC.

A Nemzetközi Valutaalap arra reagált, hogy a miután Kwasi Kwarteng pénzügyminiszter (képünkön) bejelentette a jókora adócsökkentési elképzelést, amit hitelből kívánnak finanszírozni, a font határozottan gyengülni kezdett és az állam hitelfelvételének költségei megugrottak. Az erős inflációs gazdasági környezetben, amit a világ számos országában, köztük az Egyesült Királyságban látunk, nem ajánljuk, hogy a kormány pontatlanul célzott gazdaságpolitikai lépéseket tegyen. Ezek nem fogják hozni a várt hatást, főként, ha szembe mennek a jegybank monetáris politikájával – fogalmaztak az IMF szakértői.

A Valutaalap persze megérti, hogy a brit kormány segíteni akarja a családokat és a vállalatokat az elszállt energiaárakkal folytatott küzdelmükben – céloznak arra, hogy az adócsökkentéssel egyidejűleg energia-ártámogatás bevezetését is tervezi a kormány. Azt is megértik, hogy élénkíteni akarják a gazdasági növekedést a kínálat bővítésével, ám kétségeket vet fel, hogy az adócsökkentési elképzelés aránytalanul előnyben részesíti a vagyonosokat, amivel vélhetően növeli az egyenlőtlenséget.

Másról kéne szólnia

Az IMF arra biztatja Kwartenget, hogy a november 23-án a parlament elé kerülő költségvetésben jobban célzott adóintézkedéseket vezessen elő, átértékelve a nyilvánosságra hozott terveket. Eswar Prasad, a Valutaalap korábbi vezető elemzője úgy látja, hogy az IMF megsorozta a brit kormányt. Amennyire a szervezet státusza engedi felhívták a figyelmet arra, hogy felelőtlen, rosszul időzített gazdaságpolitikát folytatnak.

Mark Sobel egy másik volt IMF-tisztviselő szintén az állásfoglalás szokatlanul éles hangvételére hívja fel a figyelmet. A szervezet a kíméletlen igazságosztó szerepét vette fel. Adam Mazarei, a Valutaalap korábbi igazgatóhelyettese óvatosabban fogalmaz: a szervezet állásfoglalása az erőteljesebb figyelmeztetések közül való. Az üzenet az lehet, hogy a brit vezetés a szükségtelen kockázatvállalás hibájába eshet.

Amerikai is figyel

Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminisztere azt mondta, figyelik, az óceán túloldalán zajló gazdasági folyamatokat. Ennél többet nem árult el, csak annyit tett még hozzá, hogy a brit pénzpiaci felfordulás láthatóan önálló jelentség, nem kapcsolódik szorosan a világgazdaságban megfigyelhető gazdasági-pénzügyi folyamatokhoz.

A font napok óta az 1:1-es átváltáshoz közelít a dollárral szemben, amire még nem volt példa a két valuta viszonyában, pedig elég régóta léteznek. A brit államkötvények hozama a bizalmatlanság nyomán megcsappant kereslet nyomán 4,5 százalék körül tanyázik, szemben a kormányzati adótervek bejelentése előtti 3,5 százalékkal.

A Moody's hitelminősítő szintén megszólalt. A nagy adócsökkentések, ha nincsenek velük szemben egyértelmű bevételi források, csak hitel, a kölcsönök kamatainak megugrásához vezetnek, és ezzel visszafogják a gazdasági növekedést – vezették elő a közgazdasági egyszeregyet. Ezzel együtt nem változtattak – egyelőre – a brit államadósság hitelbesorolásán.

Nem vált be

Ezzel kapcsolatban a BBC megjegyzi, hogy bár a kormány arra számít, hogy az adócsökkentés felpörgeti a befektetéseket, az innovációt és növeli a munkahelyek számát, egy 2020-as tanulmány szerint ez erősen kétséges. A London School of Economics vizsgálata öt évtizedre visszatekintve elemezte a gazdag országokban bevezetett hasonló intézkedések hatását, és azt találta, hogy nem erősítették a gazdasági növekedést és nem bővítették a foglalkoztatást. Ehelyett inkább növelték a szegények és a gazdagok egyenlőtlenségét.

Nem meglepő ennek tükrében Ray Dalio, a Bridgewater hedge fund milliárdos alapítójának megjegyzése. E szerint Liz Truss kormánya úgy viselkedik, mintha egy feltörekvő ország kormánya lenne. Keir Starmer, ellenzéki Munkáspárt vezére, aki mintha már saját kormányát vizionálná a hatalomban, azt mondta, hogy a munkáspárti kormány egy teljes zűrzavarba süllyedt gazdaságú ország irányítását fogja átvenni. Emellett más ellenzéki politikusokkal együtt a parlamenti rendkívüli összehívását követeli.

Közben Kwarteng pénzügyminiszter egymás után találkozik az üzleti élet képviselőivel, illetve a kormányzó toryk politikusaival, akiknek igyekszik eladni gazdasági programját. A konzervatív parlamenti képviselők egy része látva a kormányra zúduló össztüzet attól tart, hogy a toryk elvesztik azt az imázsukat, hogy képesek felelősen irányítani a brit gazdaságot.