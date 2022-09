Több ezer brit kocsma tulajdonosa gondolkodik a bezáráson, és sokan ezt már az idei télen megtehetik – írja a Reuters.

Az észak-londoni Red Lion and Sun kocsma rezsiköltsége a korábbi 16 ezer fontról több mint négyszeresére, 65 ezer fontra (30,2 millió forintra) növekedett – mondta a lapnak James Cuthbertson, a kocsmát üzemeltető Frisco Group igazgatója. "Úgy kell 50 ezer fontot előszednünk, hogy a vásárlóink rezsiköltsége is növekszik, ezért kevesebbet költenek" – tette hozzá. A világítást már visszafogták a kocsmában, de ez nem elég: vagy árat emelnek, vagy elküldik a dolgozóikat, vagy kevesebb ideig tartanak nyitva, vagy végleg be kell zárniuk.

Az áremelés azonban nem mindenhol lehetséges megoldás. Három dél-londoni kocsma tulajdonosa, Keris de Villiers szerint már 20 pennys áremelés is érzékenyen érintené a törzsvendégeket. "Sokan idősek és nehezen tudják felfűteni az otthonaikat" – mondta de Villiers arra a kérdésre, miért érintené érzékenyen a vendégeket a minimálisan magasabb ár. Emellett a sörfőzés folyamata is drágább lett: nem csak a komló és a szén-dioxid ára emelkedett, hanem a dolgozók fizetési igénye is nagyobb, mint korábban.

Tavaly több mint 400 kocsma zárt be Nagy-Britanniában, de idén ez a szám jóval több lehet. A Cornwall Insight elemzőintézet szerint a brit kisvállalkozások a két évvel ezelőtti energiaárakhoz képest négyszeres, ötszörös árakkal számolhatnak az idén. Ezalatt a földgáz nagykereskedelmi ára Nagy-Britanniában tizennégyszeresére nőtt, a háború kitörése óta eltelt fél évben pedig megduplázódott.

Sör helyett csapvíz

Az infláció negyvenéves rekordot döntött Nagy-Britanniában, és júliusban átlépte a 10 százalékot. Augusztusban tovább nőhet az infláció, a Bank of England előrejelzései szerint pedig a brit gazdaság recesszióba süllyedhet az év hátrelévő részében, és a jövő év során is ebben az állapotban marad. Ez nem azt vetíti előre, hogy a britek sok pénzt fognak a kocsmapultoknál hagyni: Cuthbertson szerint a Red Lion and Sun vendégei már most spórolásba kezdtek. "Egy nap alatt három törzsvendég is csapvizet kért sör helyett az ebédjéhez. Eddig legfeljebb egy hónapban egyszer láttam ilyet" – mondta a tulajdonos.

Az adóterhek átmeneti felfüggesztését, pénzügyi támogatást és ársapka bevezetését kéri a kormánytól a brit Sör- és Kocsmaszövetség (British Beer and Pub Association) az emelkedő energiaárak miatt.

A koronavírus-járvány idején a kocsmák bezárását vészhelyzeti támogatásokkal ellensúlyozta a brit kormány. Jelenleg ilyen támogatásokról nem született döntés, és az új miniszterelnök hivatalba lépéséig nem is fog. "Minden nap úgy fekszem le aludni, hogy azon gondolkodom, hogy tartsam magamat a felszínen" – mondta Cuthbertson.