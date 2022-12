Az első becslésnél valamivel nagyobb mértékben csökkent a brit gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben. A múlt hónapban közölt első becslésben 0,2 százalékos harmadik negyedévi GDP-csökkenés szerepelt.

A brit gazdaság valószínűleg már recesszióban van, a Bank of England legújabb előrejelzése szerint ugyanis a brit hazai össztermék a folyó negyedik negyedévben 0,1 százalékkal csökken. Az általánosan elfogadott technikai meghatározás alapján egy adott gazdaság akkor kerül recesszióba, ha a GDP-érték két egymást követő negyedévben visszaesik.

Az ONS beszámolója szerint a hazai össztermék harmadik negyedévi visszaesése azt is jelenti, hogy a brit GDP-érték a negyedév végén 0,8 százalékkal volt alacsonyabb, mint a tavalyi év negyedik negyedében, vagyis a nagy-britanniai koronavírus-járvány elhatalmasodása előtti utolsó teljes negyedévben.

Ez jelentős mértékű negatív felülvizsgálat, a statisztikai hivatal novemberben ismertetett első becslésében ugyanis még az szerepelt, hogy a GDP-érték 0,4 százalékkal maradt el a szeptember végén zárult három hónapban a 2019 negyedik negyedévében mért szinttől.

A brit kormány először 2020 márciusának végén rendelt el országos zárlatot, és ez - a később elrendelt további zárlatokkal együtt - szabadesésszerű zuhanást okozott a brit gazdaság teljesítményében. A 2020-as év egészében átlagosan 11 százalékkal esett reálértéken a brit GDP-érték, amely a 2013-as szintre zuhant vissza, vagyis a koronavírus-járvány sokkja egyetlen év alatt hétévi növekedést emésztett fel.

GDP fell 0.3% in Quarter 3 (July to Sept 2022), revised down from a 0.2% fall, with:



▪️ services at 0.1% (revised up from 0.0%)

▪️ manufacturing at -2.8% (revised down from -2.3%)

▪️ construction at -0.2% (revised down from 0.6%)



➡️ https://t.co/ALn0Sl72UV