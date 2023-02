Siker a rákterápiában: jó hír az emlődaganatos betegeknek

Magyar onkológusok is részt vettek abban a klinikai kutatásban, amit egy évtizeden keresztül végeztek európai orvosok. A tűzdeléses brachyterápiát hasonlították össze a teljesemlő-besugárzással. Az eljárás biztonságosnak és hatékonynak bizonyult, és most a The Lancet Onkologyban is tanulmány jelent meg róla.