Az ipari termelői árak, a szállítási díjak, a nyersanyagárak és az inflációs várakozások mind csökkenésnek indultak globális szinten a legutóbb elért évtizedes rekordszintekről. Ez pedig jó jel, ezeket az adatokat ugyanis széles körben figyelik, mivel elvileg korai jelzést adnak azokról a trendekről, amelyek a fő inflációs folyamatokat jellemezhetik világszinten - írja összefoglalójában a Financial Times.

A szakértők szerint a számok azt sugallják, hogy a globális ellátási láncokra nehezedő árnyomás enyhül. Így elképzelhető, hogy az infláció csökkenni fog a háztartások és a vállalkozások számára világszerte komoly terhet jelentő durván magas szintekről. Ez jó hír lenne a jegybankok számára, amelyek az infláció megfékezésére irányuló összehangolt erőfeszítéseik keretében gyorsan és agresszívan emelik a kamatokat, ami a nagyobb gazdaságokban egyre inkább növeli a recesszió kialakulásának kockázatát.

Már mindenhol enyhül a nyomás

Az infláció valószínűleg most érte el a csúcsát, az árnyomás enyhülése és a szűk szállítási keresztmetszetek tágulása mind a fogyasztói árak közelgő mérséklődését vetítik előre – mondta Mark Zandi, a Moody’s Analytics vezető közgazdásza. A globális infláció 12,1 százalékos rekordot döntött októberben a Moody’s becslései alapján, szerintük ennél magasabbat már nem fogunk tapasztalni.

A Capital Economics szakértői is úgy vélik, az infláció már elérte a csúcsot, a feltörekvő piacokon, Brazíliában, Thaiföldön és Chilében például már csökkentek a fogyasztói árak, míg a friss adatok szerint a fejlett gazdaságokban is enyhült a nyomás. Németországban az ipari kibocsátási árak 4,2 százalékkal estek októberben az előző hónaphoz képest – ez a legnagyobb havi csökkenés 1948 óta. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban az éves termelői árak inflációja nyár óta lassul.

Az októberi termelői árindexeket eddig közzétevő G20 országok szinte mindegyike lassuló éves árnövekedésről számolt be, mint az előző hónapban, de ez volt a helyzet Spanyolországban, Mexikóban, Portugáliában és Lengyelországban is.

Jennifer McKeown, a Capital Economics vezető globális közgazdásza arra számít, hogy a kereslet gyengülésével a legtöbb nyersanyag árának csökkenése miatt jövőre a globális infláció csökkenni fog.

Az idei magas energiaárak 2023-ban ellaposodhatnak. Becslésünk szerint az élelmiszer- és energiaár hatások együttesen körülbelül 3 százalékponttal csökkentik a fogyasztói árak általános inflációját a fejlett gazdaságokban a következő hat hónapban - mondta a szakember.

Az energiaár még betehet

Vannak azonban olyan szakértők, akik szerint a továbbra is magas energiaköltségek lassíthatják a az infláció mérséklődésének ütemét. Susannah Streeter, a Hargreaves Lansdown vezető befektetési és piaci elemzője szerint például az olaj továbbra is nagyon érzékeny lesz az ellátási problémákra és az orosz nyersolajra vonatkozó uniós tilalom továbbra is fokozhatja az inflációt az Egyesült Királyságban és az eurózónában.

Ráadásul az energiahordozók és más nyersanyagok ára ismét megugorhat, ha a kínai gazdaság erőteljesen fellendül, vagy ha Oroszország további exportcsökkentéseket hajt végre, megtorlásul az olajra és gázra bevezetendő ársapka miatt.

A FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) élelmiszerár-indexének éves növekedése 1,9 százalékra októberben, 2021 májusi csúcson ez 40 százalék volt. A TTF, az irányadó európai gázár 130 euró/MWh alá esett a nyári 311 eurós csúcsról. Eközben a globális szállítási díjak nagyrészt visszatértek a járvány előtti szintre, miután több mint ötszörösére nőttek a bezárások során.

Az S&P Global felmérése szerint az Egyesült Államokban 2020 decembere óta a leglassabb ütemben nőttek a gyártási és szolgáltatási költségek novemberben, miközben az eladási árak növekedése az elmúlt két év leglassabb szintjére esett vissza. Az eurózónában 20 havi mélypontot ért el az ipari termelői infláció.

Eközben a befektetők várakozásai az infláció öt év múlva esedékes értékére azt tükrözik, hogy már nem számítanak további növekedésre. A jelek szerint azt várják, hogy hat a számos jegybank által végrehajtott agresszív monetáris politikai szigorítását.

Az Egyesült Államokban az infláció a vártnál nagyobb mértékben csökkent októberben, és a legtöbb közgazdász előrejelzése szerint az árnövekedés üteme ebben a negyedévben tetőzik az Egyesült Királyságban, az eurózónában és Ausztráliában is. A Reuters által megkérdezett közgazdászok arra számítanak, hogy az eurózóna inflációja novemberben 10,4 százalék lesz, ami szintén csökkenés, még ha enyhe is az előző havi 10,6 százalékhoz képest.

A tovagyűrűző hatások még megmaradnak

Ugyanakkor hiába indul el lefelé a globális, az még mindig a központi bankok hosszú távú céljai felett marad.

- Senki se számítson arra, hogy az infláció nagyon gyorsan 2 százalékra csökken – mondta Katharine Neiss, a PGIM Fixed Income vezető európai közgazdásza. Az energiát és az élelmiszereket nem tartalmazó maginfláció várhatóan később tetőzik sok országban, mivel a magas energiaárak hatása a tágabb ellátási láncra is hatni fog – figyelmeztetett.

Nathan Sheets, a Citi nemzetközi gazdasági részlegének globális vezetője is úgy látta, bár sok mutató elég sokféle áru áremelkedésének meredek csökkenésére utal, a magas infláció valószínűleg még egy ideig velünk marad, a következő év nagy részében szinte biztosan.