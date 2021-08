A prágai műszaki egyetem az ismert amerikai robotgyártó, a Boston Dynamics egyik termékének feljavított változatával indul az USA-ban egy magas díjért folyó versenyen - jelentette a Radió Praha. A rendezvényt az amerikai hadsereg technikai fejlesztéseket támogató alapja, a híres Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) szervezi és egy óriási föld alatti létesítményben tartják Kentucky államban.

A Spot névre keresztel robotkutya négy lábon jár öt kilométer/órás sebességgel, elboldogul nehéz terepviszonyok között is, ki tudja nyitni az ajtókat és a lépcsőn is közlekedik. Az egyetemi kutatócsoport Tomás Roucek vezetésével jó pár extrával javított Spot képességein. Számítógépét bővítették, így több információt képes feldolgozni, kamerákat kapott, hogy jobban lásson, meg tud különböztetni tárgyakat, például felismeri a telefonokat föld alatti üzemmódban is. Képes ugyanott autonóm módon mozogni.

A DARPA versenye azt fogja tesztelni, mit tudnak a részt vevő robotok a föld alatt, úgy, hogy csak egy személy irányíthatja őket. Egy órán a legkülönbözőbb feladatokat kell majd végrehajtaniuk. A legjobban teljesítő robot fejlesztője kétmillió dolláros jutalmat kap a DARPA-tól. A cseh műszaki egyetem húszfős háttércsapattal áll rajthoz.

Az ellenfelek közt európai és amerikai intézmények csapatai lesznek, köztük az USA űrhivatala, a NASA indulói. A prágaiak Csehország második legnagyobb barlangjában és a Dobrosov erődben edzik Spotot. Az utóbbi a Csehszlovák Köztárság második világháború előtt épült katonai védelmi rendszerének része volt.