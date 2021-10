Legalább három évbe telhet mire visszaáll a járvány előtti szinte Thaiföld turisztikai ipara, mivel a delta variáns megjelenése miatt hónapokkal elcsúszott az egyik legnépszerűbb üdülőhely, Phuket újranyitása. Annak ellenére, hogy a térségben tavaly mindvégig alacsonyan maradt a koronavírusban megbetegedettek száma, Thaiföld úgy döntött, hosszú hónapokon keresztül nem fogad külföldi turistákat és lezárja a határait.

Ennek súlyos árát fizeti most a Thaiföld: a beutazási tilalom miatt ugyanis a Délkelet-Ázsiai országok közül itt könyvelték el a legnagyobb bevételkiesést, ahol egyébként a bruttó hazai termék (GDP) közel 18 százalékát teszi ki a turizmus - írja a Bloomberg. A thaiföldi turisztikai szövetség legfrissebb adatai szerint 2019-ben 40 millió nyaralót fogadtak, amely körülbelül 60 milliárd dolláros bevételt generált, míg az idei év első nyolc hónapjában csupán 73 ezer érkezőt regisztráltak. A lap megjegyzi, minimum 6 millió turista kellene ahhoz, hogy korrigálni tudjanak a folyó fizetési mérleg hiányán, amely az augusztusig tartó nyolc hónapban 8,5 milliárd dollárt tett ki.

Ehhez persze az is kell, hogy Thaiföld enyhítsen a beutazási korlátozásokon. A negatív Covid-teszteredményekkel rendelkező oltottak már karanténkötelezettség nélkül utazhatnak Phuketre, ahol egyébként a nyár folyamán már több mint 26 ezren szálltak meg.

Arról korábban a Napi.hu is beszámolt, újra életet lehelne turizmusába Ausztrália is, ahol 18 hónapig egyáltalán nem engedtek be turistákat, de tárt karokkal várja az utazni vágyókat Új-Zéland is, ahová a védettségi igazolás mellett 72 óránál nem régebbi negatív teszt is szükséges.