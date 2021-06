A berlini képviselőház néhány napja elfogadta azokat a rendelkezéseket, melyek 2023-tól kötelezővé teszik, hogy az új építésű ingatlanok (tehát nem csak lakóházak, hanem minden épület) tetőterületének legalább 30 százalékát napelem panelekkel kell lefedni - írta meg a német PV Magazine.

A jogaszabály vonatkozik mindenféle épületre, de kiterjed az 50 négyzetméternél nagyobb területű tetőfelújításokra is. Ha nem a tetőre kerülnének a panelek (hanem például a kertbe, vagy az esőbeálló, árnyékoló stb tetejére), akkor a rendelkezések azt az alterntívát teszik lehetővé, hogy 1-2 lakásos épület esetében legalább 2 kW, 3-5 lakásos épület esetében 3 kW, 6-10 lakásos épület esetében 6 kW beépített napelemes termelőnagysággal rendelkezzenek a tulajdonosok.

A német fővárosban előírt beruházások szabályozását beveszik majd a napelemes rendszertelepítések finanszírozási programjába, és már az is biztos, hogy a helyi Investitionsbank fogja lezongorázni a támogatási, illetve kölcsönökkel kapcsolatos pénzintézeti feladatokat. De az is belekerült a szabályozásba, hogyha megsértik a napelemépítési és használati regulákat, akkor első körben 5000 eurós bírság is kiszabható. A szankcionálás is sávos: ha kettőnél több lakásos épület követi el a jogsértést, a bírság felső határa 25 ezer euróig ugrik, ha viszont nem lakóépületet építenek meg napelemek nélkül, a büntetés akár 50 ezer euró is lehet.