Jól lehet, Varsó biztosra menve csupán 7,8 gigawatt (GW) napelemes termelőkapacitás megépítését vállalta Brüsszel felé 2030-ra a Nemzeti Energia- és Klímatervében. A beruházások elszaporodása és felfutása ezt a méretet valószínűleg még idén lelépteti - írta meg a PV Magazine.

Ennek egyik biztos jele, hogy a kormány által tartott aukciók, illetve a lakosság számára meghirdetett tetőtéri napelem-telepítési ösztönzők mellett megjelentek olyan beruházások is, melyek semmiféle központi támogatásra nem tartanak igényt. Ezen a héten négy ilyen közüzemi méretű napelemes erőmű építésének megkezdését is bejelentették.

A svájci központtal, de 30 országban működő Axpo energiavállalat közleményben tudatta, hogy olyan áramvásárlási szerződést (PPA) írt alá az R.Power Grouppal, melynek forrásai lengyelországi napenergia-projektek, a teljesítménymérete pedig mintegy 300 MW.

A közlemény szerint az Axpo Polska 2022 és 2026 között megvásárolja a napelemek által termelt teljes teljesítményt, és azt az ezidáig elsősorban szélenergiára épített projektportfóliójának a kiegyensúlyozására használja majd. A napelemes rendszerek darabjait 300 kW-tól 30 MW-os méretig építik és fokozatosan helyezik üzembe; a szerződés szerint a teljes termelési méretet 2023 közepére fogják elérni.

Ugyancsak központi támogatásoktól mentes projektet jelentett be a főként a vízenergia hasznosításról ismert norvég Statkraft és a dán megújulóenergia-fejlesztő Better Energy. A 10 éves PPA-szerződés egy 36 MW-os, jövőre már termelő napelempark megépítését a nyugat-lengyelországi Reskóban.

A lengyel Tauron Polska Energia áramszolgáltató viszont már be is fejezte az eddigi legnagyobb napelem-projektjének telepítését: az ország északnyugati részén található Nyugat-Pomerániai vajdaságban építette meg a Choszczno II-t, mely 8 MW-os teljesítményével az előzetes számítások szerint mintegy 3500 háztartás éves villamosenergia-szükségletét lesz képes fedezni. A támogatásmentes beruházásként most készre jelentett építkezés a tavaly beüzemelt Choszczno I mellé települt, de e 6 MW teljesítményű erőmű mellett a Tauron korábban, egy elhagyott Jawoeznó-i széntelepen is építette egy napelemes farmot, ami 5 MW-os.

A cég rövid távon is úgy tervezi már, hogy meg sem állnak 150 MW összteljesítményig. A közeljövőben meg is kezdik egy újabb farm építését - ezúttal Sziléziában. A Tauron Polska 2025-re 1,6 GW megújuló energiaforrásokra telepített kapacitás megépítését tervezi.

Máris leléptetik a célszámot Jelenleg Lengyelországban a villamosenergia-termelés mintegy 70 százaléka szénből termelődik, de a napelem térnyerése az elmúlt években látványosan alakul. A jelenegi 6,3 GW-ról az Instytut Energetyki Odnawialnej kutatóintézet számítűsai szerint idén a lengyel területeken nagy valószínűséggel átlépik majd a 10 GW termelési méretet, ami így már most jelentősen meghaladhatja majd az eredetileg 2030-ra kitűzött "nemzeti" célt. Az elemzők azzal számolnak, hogy az évtized végére ez a méret 30 GW-ra nő majd.

2021-ben a termelő lengyel napelemes potenciál csak a lakossági szegmensben - vagyis: a háztetőkön - mintegy 2000 MW teljesítménnyel tudott bővülni. Ilyen ugrást idén már nem várnak az elemzők, mert az eddigi ösztönző-támogató rendszer tavaly év végén lejárt. A szegmens további erősödését így a növekvő méretű és számú közüzemi szintű fejlesztésektől várják a szakemberek.

A legnagyobb bejelentést - úgyis, mint az eddigi legnagyobb lengyelországi napelemes beruházásért - a raktárközpontok építésére és menedzselésére szakosodott Quanta Energy tette meg, amikor közölte, hogy tíz 10 logisztikai park tetejét fedik be napelemekkel. Az összesített termelési csúcsteljesítmény megközelíti majd a 6 MW-ot, és a megtermelt árammennyiség nagy részét a cég saját maga fogyasztja majd el.

A munka már meg is kezdődött, a 4 milló zlotyiba kerülő vállalás 14 hónap alatti megépítésről és beüzemelésről szól. - A megtérülési ráták 20 százalék körül mozognak a 2022-es energiaárak alapján, és a vállalati projektek megtérülési ideje így 5-7 év lesz. Ezek az értékek és hozamok nagymértékben eltérnek attól, amit akár csak néhány évvel ezelőtt is láttunk” – magyarázta a beruházást Piotr Grzybczak, a Quanta Energy elnöke.