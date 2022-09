A francia energiahelyzetről néhány napja hosszú elemzést írtunk abból az aspektusból, hogy a leginkább az atomerőművekre támaszkodó rendszert milyen problémák sújtják. Azt is visszaidéznénk: egy hónapja már az is látszott, hogy a nukleáris potenciál mellett hegymenetbe kapcsolt a szélenergiás beruházási kedv, amely majd az évtized végére és azt követően legyen a helyzetkezelés egyik eszköze. Az viszont kimaradt, hogy Franciaországban nem csak kiöregedő, problémás atomerőművek és a szélfarmok építésére kijelölt helyek vannak, hanem erőteljesen nő a napelemes potenciál is.

E hiány vált pótolhatóvá azzal, hogy a francia Ökológiai Minisztérium friss adatokat közölt. E szerint az országban már meghaladja a 15 gigawattot (GW) a hálózatra kapcsolt, a rendszerbe beépített fotovoltaikus kapacitás. Ez önmagában nem tűnik egetrengető méretnek (Magyarországon több mint 2 GW dolgozik, de Németország 2021-et 59 GW-tal zárta), de az utóbbi években jelentős pezsgés indult a szektorban.

A minisztérium adatai szerint az idei év első felében 1098 megawatt (MW) napelemes termelőerőt kapcsoltak a hálózatra. Ez jóval kevesebb, mint az előző év azonos időszakában mért 1534 MW, Az első negyedévben még 607 MW, a második negyedévben pedig 491 MW növekedésre voltka képesek, és így a számok azt mutatják, a francia rendszer június végén átlépte a 15 GW határt. A növekedési ütem a látszólagos visszaesés ellenére is szapora, a 2022-es első félév a tavalyi adatok kivétele esetén magasan az elmúlt 10 év legnagyobb bővülését mutatja.

Ennél érdekesebbnek tűnik egyrészt az, hogy az újonnan hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek több mint fele (51 százaléka) 250 kW-nál nagyobb méretű, másrészt viszont az, hogy az összes megtermelt napelemes árammennyiség az év első hat hónapjában - 2021-hez mérten - majdnem egyharmadával nőve megközelítette a 10 TWh. Tavaly, egész évben volt a termelés 14,3 TWh.

Franciaországban 2021 volt az első év, amikor a megújuló energiahordozókból termelt árammennyiség a fogyasztásnak több mint a negyedét biztosítani tudta. A napelemek térnyerését illetően a 2023-as tervek a 20 GW méret felé kerülésről szólnak.