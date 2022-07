A világ 10 legjobb napelemes fotovoltaikus (PV) invertergyártója 2021-ben piaci részesedésének 82 százalékát fedte le, ami azt jelenti, hogy tavaly ez a summa két százalékponttal nőni tudott - adta hírül a Wood Mackenzie.

A PV inverterek globális szállítása - teljesítmény alapon - összesen 22 százalékkal (egészen pontosan 40 250 MWac-vel, vagyis: váltóáram oldali teljesítménnyel) nőtt 2021-ben, és már meghaladta a 225 ezer MWac szintet. A WoodMac adatai szerint ez főként az európai, indiai és latin-amerikai piacok erőteljes növekedésének köszönhető, aminek a hátterében pedig mindenhol az található, hogy megnőtt a kormányzati támogatás a dekarbonizációs célok elérhetővé tétele érdekében.

„A szárnyaló nyersanyagárak, az ellátási lánc kihívásai és a késedelmes építkezések ellenére a napelem-inverterek globális szállítása továbbra is emelkedik. A vezető szállítók egyre nagyobbak lettek, és a vezető szereplők továbbra is megszilárdítják piaci részesedésüket 2021-ben” - mondta Annie Rabi Bernard, a kutatás vezetője.

A toplista élén immár hetedik egymást követő alkalommal a kínai Huawei és a Sungrow áll, a Huawei piaci részesedése 23 százalék, melyhez a Sungrow (21 százalék) tavaly két százalékkal közelebb lépett. A Growatt piaci részesedése 7 százalék, de a cég növekedési görbéje meredeken emelkedik - tavaly ilyenkor még nem fért be a Top5-be. A három vezető gyártó együttesen a világ napelemes inverterpiacának több mint felét irányítja.

A globális napelemes inverterpiac legfontosabb szereplői - 2021 Kép: W ood Mackenzie

A tavalyi "bronzérmes" SMA viszont a hatodik helyre csúszott vissza, ami annak is köszönhető, hogy a Groatt mellett a GoodWe is óriási mértékű növekedést produkált - utóbbi főként a kínai és a dél-koreai piacion, aminek az lett az eredménye, hogy a cég a 9. helyről felugrott az 5.-re A top 10-be először került be a Magyarországon is jól ismert, izraeli támogatású SolarEdge (9.).

Kína, India, Ausztrália

A földrajzi kiterjedést tekintve - írja jelenltésében a WoodMac - az ázsiai csendes-óceáni térség a globális napelem-inverterszállítmányok több mint felét, vagyis 116 064 MWac-ot húzta magához tavaly; a Kínába, Indiába és Ausztráliába irányuló szállítások generálták a kereslet növekedést, melynek során a Huawei és a Sungrow megőrizte a korábbna is jellemző dominanciát.

A világpiacnak Európa mindössze hevesebb, mint a negyedét (23 százalékát) jelenti, ami ugyan "csak" 50 770 MWac nagyságot jelent, de ez a piac a 2020-as adatokhoz képest több mint 52 százalékos növekedést produkált, ami 17 ezer MWac-t meghaladó éves bővülés. E mögött nagyrészt a Németországban, Olaszországban és Hollandiában, valamint Lengyelországban megindult napelemes rendszerek telepítési rohamai állnak.

Az Egyesült Államok viszont nemcsak hogy le van maradva - a piacnak mindössze 14 százaléka tartozik ide -, de a bővülési sebesség is lecsökkent: tavaly 360 MWac-vel kevesebb invertert szállítottak az USA-ba, mint egy évvel korábban.