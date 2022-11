Tavaly a tetőtéri napelemmel rendelkező amerikai háztartások mediánja 110 000 dolláros jövedelemmel rendelkezett, ami majdnem kétszerese az összes háztartás 63 000 dolláros mediánjának – derül ki a Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratórium tanulmányának legújabb kiadásából, amelyben a napenergia és a jövedelmek viszonyát vizsgálták.

Ez nem csak az Egyesült Államokra igaz, Magyarországon is egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy napelemet szereltessenek a házuk tetejére. Egy ideig a kormány is támogatta a lakosság pályázatait, de az elmúlt időszakban még hálózatcsatlakozási stopot is hirdettek.

De az amerikai adatok is azt mutatják, hogy a napenergia előnyei továbbra is aránytalanul nagy mértékben a tehetősebb háztartásokat illetik meg. A különbség azonban egyre csökken, ebben pedig fontos szerep jut az állami támogatásoknak.

A tanulmány szerint 2010-ben a napenergiával rendelkező háztartások mediánjövedelme 129 000 dollár volt. A napelemes háztetőkhöz való hozzáférés javult a rendszerek költségeinek csökkenésének és a támogatási programoknak köszönhetően. A kutatók szerint azonban még nem elég gyors a költségcsökkenés, valamint a támogatások növekedése ahhoz, hogy megfizethető legyen mindenki számára napelemek telepítése. A jelentés társszerzői szerint az amerikai háztartások mindössze 3 százaléka rendelkezik napelemmel, és ez az arány 5 százalékra emelkedik, ha csak a saját tulajdonú, egylakásos házakat vizsgáljuk – számolt be az Inside Climate News.

Több köztes szereplő kéne, de az sem tökéletes

A Berkeley laboratórium tanulmánya szerint az egyik tényező, amely hozzájárult a tetőtéri napelemekhez való hozzáférés bővüléséhez, a lízing és más, harmadik fél tulajdonában lévő modellek használata. A panelek lízingelésével vagy egy helyi közösségi napenergia-projektre való előfizetéssel az ügyfél anélkül használhatja a napenergiát, hogy magas kezdeti költségeket kellene fizetnie. A fő hátránya, hogy a harmadik fél tulajdonlása általában kevesebb megtakarítást jelent a fogyasztó számára.

Tehát ezek sem oldják meg azt a problémát, hogy hiába csökkennek a háztartások rezsiköltségei, azt lefelezik a lízingcégek, vagy kölcsönzők. Így a nap végén a mediánjövedelemnél tehetősebb háztartások többet takarítanak meg, ami tovább növeli a vagyoni különbségeket a gazdagok javára.

