A Guggenheim Securities arra jutott a friss számításai alapján, hogy a földgáz erőművek szép lassan a háttérbe szorulnak az Egyesült Államokban. Ennek, mármint az eddigi, üzemanyagaként való dominanciának a halványulása a szélerőművek, illetve a napelemes projektek terjedésével - és az általuk termelt villamos energiával egyenesen arányos.

A Bloomberg olvasata szerint az előbbi hátrafelé mozgása az utóbbi árcsökkenésével mutat szoros összefüggést.

A közüzemi szintű napenergia jelenleg mintegy egyharmadával olcsóbb, mint a gáztüzelésű energia; a szárazföldi (onshore) szélenergia pedig körülbelül 44 százalékkal olcsóbb – közölte a globális befektetési és tanácsadó pénzügyi szolgáltató cég elemzői. A Shahriar Pourreza vezette guggenheimi elemzők az ügyfeleknek küldött feljegyzésben a lap szerint azt írták:

A nap- és szélenergia most deflációs lehetőséget kínál a villamos energia ellátás költségeire, [és ez a helyzet] a megújuló energiaforrások gazdaságos elterjedését támogatja az Egyesült Államokban.

Az oroszok ukrajnai háborújának következtében megugrott gázárak globális ellátási válságot idéztek elő, miközben az Egyesült Államokban az adókedvezmények és az éghajlat-szabályozási regulák csökkentették a nap- és a szélenergia költségeit. A Guggenheim szerint az olyan nagy megújuló energiaforrásokat használó közművek, mint a NextEra Energy Inc. és az Allete Inc. profitálnak belőle, és a szél- és napenergiára fordított kiadásokat növelni képes vállalatok is gyorsabban fognak növekedni.