Több mint ezer családnak osztanak napenergia-segélyt Barcelonában

Arra, hogy a napelemek telepítése nem csak a közigazgatás vagy tehetősebb emberek rezsiszámláját csökkentheti, eddig is volt európai példa, ám a brit és francia szociális bérlakásokra telepített áramtermelő rendszereknél is egyszerűbb megoldással állt elő Barcelona, ahol rászorulónként havi 200 eurós áramszámla-támogatást is ki tudnak préselni egy friss projektből.