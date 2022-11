Még mindig több mint tizen halnak meg naponta a koronavírus miatt Magyarországon

Ha a járvány hivatalosan véget is ért, a koronavírus továbbra is fertőz, és halálos áldozatokkal jár. Friss adatokat jelentett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem, melyből az is kiderül, hogy az elmúlt egy hónapban egy közepes magyar város lélekszámú fertőzést regisztáltak hazánkban. A fertőzöttek száma már átlépta a 638 milliót, a halálos áldozatoké pedig a 6,62 milliót - írta meg az MTI.