A kabuli repülőtér katonai része biztonságos, és Nagy-Britannia minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy kimenekíthesse az országból a brit állampolgárokat és a brit kötődésű afgánokat. "Repülőgépeink befogadóképességének megfelelően naponta 1200-1500 embert szeretnénk elszállítani onnan, és fent is tartani ezt az ütemet" - mondta a brit védelmi miniszter a Sky Newsnak.

Nagy-Britannia is áthelyezte nagykövetségét Kabul városából annak repülőterére. Arra a kérdésre, hogy milyen érzés volna a miniszternek látni a tálib zászlót lengeni a volt brit nagykövetségi épületen, azt válaszolta: "Az már nem a nagykövetség, csak egy épület, és enyhén szólva egyikünk sem akarta, hogy így alakuljanak a dolgok." A miniszter szerint egyelőre nincs itt az ideje annak, hogy London elismerje a tálibokat Afganisztán kormányának. "Azt hiszem, sok minden történik még addig, amikor ezt a döntést meghozzuk. A puding próbája természetesen az lesz, hogy a tálibok mit csinálnak, nem pedig az, hogy mit mondanak" - idézte a Sky Newsnak mondottakat az MTI.

Kizárt, hogy visszamenjen a NATO Afganisztánba

George Robertson, a NATO korábbi brit főtitkára kizártnak nevezte, hogy a történtek tükrében újabb nemzetközi katonai akció induljon a tálibok ellen brit részvétellel. A csapatkivonást ezzel együtt a korábbi munkáspárti politikus túl gyorsnak nevezte, s arra az álláspontra helyezkedett, hogy fokozatosabb kivonással talán meg lehetett volna akadályozni a katasztrófát - írja az MTI híre alapján az atv.hu.

"Nem vonulhatunk be oda katonailag. Ennek vége. Ennyi" - szögezte le Robertson, rámutatva, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy ennek a kudarcnak egyéb nemzetközi következményei is lesznek, "és azok nem lesznek jók". A korábbi NATO-főtitkár szerint tanulni kell az afganisztáni fiaskóból. Megjegyezte azt is: "tragikus", hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadás 20. évfordulójáról úgy kell majd megemlékezni, hogy a tálibok újra bemasíroztak a kabuli elnöki palotába.

A tálib kormányt nem kellene elismerni

Boris Johnson brit kormányfő vasárnap azt mondta: a nyugati országoknak nem szabad egyoldalúan elismerniük a tálibokat Afganisztán kormányaként, hanem egységesen kell cselekedniük. "Világossá kell tenni a tálibok számára, hogy országuk nem lehet a terrorizmus melegágya" - fogalmazott.

Johnson "nagyon nehéznek" nevezte a kialakult helyzetet, és tudatta, kormánya számára most az az elsődleges, hogy minél előbb a lehető legtöbb brit állampolgárt és az őket segítő helyieket biztonságban lehessen tudni.

Kína nem zárja be a nagykövetségét

Közben Kína kabuli külképviselete vasárnap arra figyelmeztette az Afganisztánban tartózkodó kínai állampolgárokat, hogy fokozottan ügyeljenek a biztonságra. Azt MTI szerint a kínai nagykövetség hivatalos weboldalán vasárnap közzétett közleményben az Afganisztánban, illetve az afgán fővárosban kialakult helyzetet "rendkívül bonyolultnak és súlyosnak" nevezték, de azt is közölték, hogy egyelőre nem kaptak olyan hírt, hogy az összecsapásoknak kínaiak is áldozatul estek volna.

A kínai nagykövetség az összes érintett felet arra kérte, hogy szavatolják a kínai állampolgárok és intézmények biztonságát, és óvják a kínai érdekeket Afganisztánban.

Mohammed Naim, a tálibok szóvivője azt mondta: gondoskodnak a diplomáciai testületek biztonságáról.

Az MTI megjegyzi: Vang Ji kínai külügyminiszter július végén fogadott egy tálib küldöttséget, amelyet Kína támogatásáról biztosított, feltételként szabva, hogy a tálibok szigorúan elhatárolódnak minden terrorszervezettől, köztük a Kína által az ujgurok lakta Hszincsiangban elkövetett merényletekért vádolt Kelet-turkesztáni Iszlám Mozgalomtól (ETIM). Vang a találkozón bírálta az amerikai és NATO-csapatok gyors kivonulását Afganisztánból, a tálibokról pedig úgy vélekedett, hogy kulcsfontosságú katonai és politikai erőt képviselnek az országban. Reményét fejezte ki továbbá, hogy fontos szerepet töltenek majd be az afganisztáni békefolyamatokban és az ország újjáépítésében.

A tálibok az amerikai és a nemzetközi erők végső kivonásának májusi kezdetekor indítottak általános támadást a kormányerők ellen, és az elmúlt bő egy hétben szélsebesen foglalták el az ország tartományi központjait, szinte egyetlen puskalövés nélkül; a legtöbb helyen a kormányerők egyáltalán nem vagy alig tanúsítottak ellenállást. Vasárnap bevonultak Kabulba is, Asraf Gáni afgán elnök pedig vasárnap elhagyta az országot.