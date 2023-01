11 NATO-tagállam friss, Ukrajnának szóló felajánlásai között szerepel több tucat Stinger légvédelmi rakétarendszer, Brimstone-rakéták, Sz-60-as légvédelmi ágyúk, géppuskák, katonai szállító helikopterek, drónok, és a támogatás részét képezi ukrán katonák kiképzése is – írja a Reuters.

– mondta Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a hazájában tartott sajtótájékoztatón, amelyet brit kollégájával és más tisztviselőkkel közösen tartottak.

„Nagy-Britannia, amely már bejelentette, hogy harckocsikat küld Ukrajnába, 600 Brimstone rakétát is biztosít” – közölte Ben Wallace brit védelmi miniszter a részletek ismertetésekor.

Lengyelország S-60-as légvédelmi lövegeket küld 70 000 lőszerrel, és kész egy század német gyártmányú Leopard 2 harckocsit is adományozni.

A Leopard harckocsik lehetséges szállítása várhatóan kiemelt helyen szerepel majd a napirenden, amikor pénteken a németországi Ramstein légibázison találkozik egy szélesebb körű NATO-sereglet, élén az Egyesült Államokkal.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csütörtökön Kijevbe látogatott, ahol az Európai Unió Ukrajnának nyújtandó további támogatásáról folytat tárgyalásokat. A belga politikus a Twitteren megosztott egy vasúti peronon készült fotót, amely mellé azt írta:

Az uniós tisztségviselő hangsúlyozta, határozottan úgy gondolja, hogy páncélosokat kell küldeni Ukrajnának, mert a következő néhány hét döntő jelentőségű lehet a fronton. Arról biztosította az ukrán felet, hogy az Európai Unió hallja Ukrajna üzenetét, és tudja, hogy Kijevnek még több légvédelmi rendszerre, tüzérségi fegyverre és lőszerre van szüksége.

– sorolta Charles Michel.

Charles Michellel közös sajtótájékoztatóján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította szövetségeseit, hogy mihamarabb küldjenek még több fegyvert Ukrajnának, mert ez a térségbeli biztonság záloga.

Az Európai Tanács elnöke Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel és az ukrán törvényhozás tagjaival is találkozik kijevi látogatása során.

Nearly a year after Russia’s brutal attack against the Ukrainian people and the values and principles of European democracy, I am touched to be back on Ukrainian soil today.

Watch the press conference after the meeting with President @ZelenskyyUA. https://t.co/8Ovi6aQBfR