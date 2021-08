A lengyel hadsereg köreiből származó meg nem erősített információ szerint a médiatörvény módosítására kemény választ adhat az amerikai kormány – írta a Wirtualna Polska. A kormány olyan szabályt terjesztett be a Szejm elé, amely korlátozná az európai gazdasági térségen kívüli vállalatok tulajdonszerzését a lengyel médiában. A kormány álláspontja szerint a pénzmosással próbálkozó cégeket akarják távol tartani a lengyel piactól, ám az ellenzék és amerikai politikusok úgy vélik, hogy ki akarják szorítani a TVN tévétársaságból annak amerikai tulajdonosát, a Discovery Internationalt.

A katonai forrás szerint az washingtoni kormány válaszul átdobná az amerikai csapatok egy részét a NATO keleti védelmi vonalának másik országába, nevezetesen Romániába. Erről a forgatókönyvről állítólag egyre több szó esik az USA védelmi minisztériumában, miután egyre többen úgy tekintenek Lengyelországra , mint egy „második Magyarországra”, amelyet viták esetén nehéz jobb belátásra bírni. Románia eközben aktívan lobbizik az amerikai csapatokért, azzal érvelve, hogy erősítheti a NATO jelenlétét a Fekete-tenger térségében.

A gazdasági kapcsolatokért a katonai támogatást kínáló cseréből Donald Trump, az előző amerikai elnök tartott bemutatót, amikor a parancsára kivonták az USA erőinek egy részét Németországból, amelyről az volt a véleménye, hogy exportvállalatai inkorrekt előnyöket élveznek az USA piacán. Joe Biden, a jelenlegi elnök nem bocsátana áruba biztonsági döntéseket üzletiekkel szemben, ám a szólásszabadság fontos neki, és a Discovery kiszorításában minden bizonnyal ennek korlátozására irányuló kísérletet látna. Amerikai kongresszusi képviselők és szentárok jelezték is ezt a varsói vezetésnek.

Egészséges oroszozás

A lengyel kormány azonban elszánt volt a szavazás előtt. Szerencsénkre Oroszországnak még nincs televíziója, ami nem jelenti azt, hogy nem is lehet. Ezért kell ez a törvény! – mondta Marek Suski, a PiS egyik képviselője a kulturális bizottság elé beterjesztett módosítókról szóló vita elején. Erre válaszul a centrista agrárpárt, a Lengyel Néppárt egyik képviselője olyan javaslatot terjesztett be, amely szerint az európai gazdasági térségen működő cégeken kívül a NATO-tagállamok vállalatai is szabadon fektethetnének be a lengyel médiában.

Ennek az ad jelentőséget, hogy a parasztpárt 19 képviselője helyettesíthetné a parlamenti szavazáson a kormánykoalícióból a távozó Egyetértés párt 13 politikusát. A kormányszóvivő ugyan már ezt megelőzően is biztosra vette, hogy meglesz a többség a médiatörvény módosításához, ám kisebb radikális pártoknak összesen nincs 13 képviselőjük. Végül a parasztpárt javaslatát a kulturális bizottságban leszavazta a kormánypárti többség, valamint azt a javaslatot is, hogy halasszák el a médiatörvény módosítását addig, amíg a külügyminisztérium felméri annak diplomáciai következményeit.

A parlamenti végszavazást szerdán a délutáni órákra tervezték.