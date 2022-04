A bejegyzésben Stoltenberg nem említ konkrétumokat csak annyit ír, hogy a NATO egységesen elítéli a brutális orosz háborút, amelyet egy független, szuverén nemzet ellen.

Felkészültek a hosszú távú háborúra, a NATO támogatja Ukrajnát, megerősítik a szankciókat és növelik védelmüket.

Spoke to PM Viktor Orbán of #Hungary. #NATO Allies are united in our condemnation of #Russia’s brutal war against an independent sovereign nation. We are prepared for the long haul, supporting #Ukraine, strengthening our sanctions & increasing our deterrence & defence.