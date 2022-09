Oroszország ukrajnai invázióját követő első nyugati szankció volt, hogy megtiltották a nyugati technológiai eszközök exportját. A szabályozás nemcsak a késztermékekre vonatkozik, hanem az európai, japán vagy amerikai szabadalmak alapján készített berendezésekre is. Mindez pedig az egyik legfájdalmasabb büntetőintézkedés: egyszerre sújtja az autóipart, ami miatt az új Ladák például elektromos ablakemelő és légszákok nélkül gördülnek le a futószalagról, de a kőolajkitermelést is sújtják. Sőt, az orosz hadsereget is egyre súlyosabban érinti a korlátozás.

„A nyugati szankciók kezdenek ártani Oroszország azon képességének, hogy fejlett fegyvereket gyártson az ukrajnai háborúhoz” – mondta a NATO egyik vezető katonai tanácsadója a Reutersnek, bár hozzátette, hogy az orosz ipar még mindig képes sok lőszert gyártani, de hiányt szenvednek robotrepülőkből (ezek távvezérlésű rakéták), valamint drónokból.

„A szankciók egyre inkább hátráltatják őket, mivel a fegyverrendszerükhöz szükséges alkatrészek egy része a nyugati iparból származik” – mondta egy interjúban Rob Bauer holland admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke. Hozzátette, hogy már látszik a harctéren is, hogy a cirkálórakéták és a fejlettebb fegyverek pótlása egyre nagyobb gondot okoz Vlagyimir Putyin elnök hadseregének.

Korábban, ez a héten kedden Josep Borrell, az EU külügyi vezetője jelentette ki, hogy az uniós szankciók miatti technológiai veszteség súlyosan sérti Moszkva képességét a fegyvergyártás fenntartására.

A háborúban mindkét fél kihívásokkal néz szembe, mert a hagyományos konfliktus évtizedek óta nem látott ütemben követelte meg a katonai készletek elköltését – mondta Rob Bauer.

Klasszikus tüzérségi lőszereket még bőven gyártanak

„Amennyire tudjuk, az oroszok még mindig jelentős ipari bázissal rendelkeznek, és sok lőszert képesek előállítani. És még mindig sok lőszerük van” – tette hozzá Rob Bauer, a NATO védelmi vezetőinek pénteken Észtországban kezdődő kétnapos tanácskozása előtt.

Moszkva szerint az általa különleges katonai műveletnek nevezett akcióra azért volt szükség, hogy megakadályozzák, hogy Ukrajnát a nyugati agresszió platformjaként használják fel, és hogy megvédjék az orosz ajkúakat. Kijev és nyugati szövetségesei ezeket az érveket alaptalan ürügyként utasítják el egy birodalmi típusú agressziós háborúhoz.

Az ukrán hadsereg viszont egyre több tüzérségi fegyvert kap a Nyugattól. Az arzenálban a modern technológiát használó eszközök aránya is egyre növekszik. Emiatt is tudott előretörni Kijev az elmúlt két hétben a Harkiv környéki északkeleti fronton.