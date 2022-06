Törökország feloldotta a Finnország és Svédország NATO-tagság iránti kérelmével szembeni ellenvetését, megnyitva ezzel az utat a két ország előtt a katonai szövetséghez való csatlakozáshoz – írja a Politico alapján a hvg.hu.

A három ország kedd este Madridban, a NATO-vezetők csúcstalálkozóját megelőzően egyetértési nyilatkozatot írt alá.

Oroszország ukrajnai inváziója miatt a közvélemény egész Észak-Európában a NATO felé fordult, ami arra késztette Helsinkit és Stockholmot, hogy május közepén hivatalosan is kérvényezzék a tagságukat.

Ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, Ankara azért blokkolta a két ország csatlakozását, mert szerintük az általuk terroristának tekintett Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) tagjait rejtegetik. A török közszolgálati Anadolu szerint a PKK "35 éve tartó, Törökország elleni terrorhadjárata során több mint 40 ezer ember haláláért volt felelős." A vádakra Andersson elmondta, hogy Svédországnak egyértelmű az álláspontja.

Mivel a PKK az Európai Unió és a NATO szerint is terrorszervezetként van nyilvántartva, a svédek is így tekintenek rájuk. Ennek megfelelően elmondta, hogy Svédország nem jelent és nem is fog menedéket jelenteni a terroristák számára. Az illetékes hatóságok intenzíven dolgoznak annak érdekében, hogy kiutasítsák azokat a személyeket, akik biztonsági fenyegetést jelenthetnek, és jelenleg is több ügyön dolgoznak.

A két ország így már holnap megkaphatja a hivatalos felkérést a csatlakozásra, amelyet mind a 30 NATO-tagállamnak jóvá kell hagynia.