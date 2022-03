A napokban sok helyen lehetett látni egy ukrán férfiről készült videót, ahogy békésen cigarettázva levisz egy útszakasztól egy taposóaknát.

Bár sokan hősként ünneplik a férfit, a 24.hu által kiszúrt szakértői vélemény szerint nem szabad követendő példaként tekinteni.

A taposóaknák piszkálása ugyanis meglehetősen veszélyes. A Halo Trust, a világ egyik legnagyobb, taposóaknák felszámolását célzó szervezete szerint a legjobb módszer értesíteni a hatóságokat, már ha épp elérthetők egy háborúban álló országban.

???????? URGENT SAFETY WARNING - Please share



These are deadly devices. If you see anything like this:



❌Do not go near them



❌Do not pick them up



❌They are not safe to touch



Call the local emergency authorities pic.twitter.com/PSAPL24Mnc