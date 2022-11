Kína-szerte emelkedik a koronavírusos megbetegedések száma, így újabb szigorításokat vezetnek be az országban. A Csengcsouban (tajvani tulajdonban lévő) Foxconn üzem a világ legnagyobb iPhone-gyára, amelynek vezetése korábban már lezárta a mintegy 200 ezer embert foglalkoztató gyárat, sőt még a belépést is megtiltották.

Mivel a járványügyi intézkedések a gyár bezárását is eredményezhetik,

így nem engedik haza a dolgozókat,

csak hogy fenntartsák a termelést. A hatalmas épületegyüttesen belül nem tudták megoldani a dolgozók ellátását, sokan élelemhiányra és tűrhetetlen higiéniai állapotokra panaszkodtak. A gyárkaput kitörő munkásokról videó terjeng a közösségi médiában.

Protests at #Foxconn last night.Violent clashes between the protestors and the police.#China #Zhengzhou pic.twitter.com/34Ob1Zg9nF