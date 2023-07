Kismértékben, 0,1 százalékkal csökkenhet a német gazdaság idei teljesítménye az energiaársokk és a szigorodó pénzügyi feltételek miatt – áll a Nemzetközi Valutaalap (IMF) hétfői közleményében.

Az IMF szerint a német gazdaság ellenállóképességéről tett tanúbizonyságot az orosz gázellátás tavalyi leállítása után, elkerülve a széles körű energiahiányra vonatkozó forgatókönyveket. Mindazonáltal az energiaársokk káros hatásai és a szigorodó pénzügyi feltételek olyan helyzetet teremtettek, hogy a gazdaság recesszióba billent.

A német GDP az idei első negyedévben 0,3 százalékkal csökkent a tavalyi utolsó negyedévhez képest, amikor 0,5 százalékos volt a csökkenés mértéke.

Az infláció is megugrott az energia jelentős drágulása hatására, tetézve a globális koronavírus-járvánnyal kapcsolatban fellépő ellátási szűk keresztmetszetek kedvezőtlen hatásait, de most már csökken az infláció, ahogy ezeknek a tényezőknek a kedvezőtlen hatásai is kezdenek enyhülni. Németország pénzügyi rendszere továbbra is jól tőkésített és összességében likvid – áll az IMF jelentésében.

Erősödő német infláció

Múlt héten arról írtunk, hogy több hónapi csökkenés után júniusban ismét emelkedett az infláció Németországban a szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) kedden ismertetett végleges adatai szerint. A fogyasztói árak 6,4 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest júniusban. Májusban kisebb, 6,1 százalékos drágulást regisztráltak.

Ruth Brand, a Szövetségi Statisztikai Hivatal elnöke emlékeztetett arra, hogy három egymást követő hónap lassulás után júniusban gyorsult az infláció, amit elsősorban az élelmiszerárak hajtottak. Hozzátette: inflációt növelő egyszeri bázishatása van a kormány tavalyi segélyintézkedéseinek, a 9 eurós havi közlekedési bérletnek és az üzemanyag adóteher-csökkentésének.