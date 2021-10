A szocdem-zöld-liberális koalíciót előkészítő tárgyalások a tervek szerint november 10-én zárulnak le, december 6-a után várható az új kancellár, Olaf Scholz eddigi pénzügyminiszter beiktatása. Addig azonban még számos kérdés vár tisztázásra - számolt e az Euronews.

Az egyik ilyen az ingázóknak járó átalánydíj (Pendlerpauschale), a munkahelyre szóló, adóból leírható útiköltség, amelyet az FDP megtartana. A Zöldek viszont a legszívesebben megszüntetnék, mivel a klímára ártalmasnak tartják, hogy az autóhasználatot támogatja.

A két párt egyetért abban, hogy felül kell vizsgálni a nem hatékony és az éghajlatot károsító állami támogatásokat, Christian Lindner, az FDP elnöke azonban kikötötte: "a támogatáscsökkentés nem válhat adóemeléssé a dolgozó középosztály számára, márpedig az ingázási átalánydíj esetében szerinte történne".

Az ökopárt gazdasági szakértője, Sven-Christian Kindler viszont úgy látja, "nem okos dolog a klímaválság közepén azt még az adófizetők pénzéből tízmilliárdokkal súlyosbítani is." A zöld politikus szerint az éghajlatra káros támogatások drágává és hatástalanná teszik a gazdaság átalakítását, torzítják a piacot és megterhelik a költségvetést. Ráadásul a társadalomra hárítják a klímaköltségeket, és igazságtalanok. Az éghajlatkárosító támogatások ellentmondanak a szociális-ökológiai piacgazdaság logikájának - tette hozzá KIndler.

E kérdésben is a két párt alapfilozófiája ütközik: a Zöldek számára nem jelent gondot a nagyobb fokú állami költekezés a klímavédelem érdekében, a liberálisok azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy ne legyen adóemelés, és tabu számukra a német alaptörvényben is rögzített adósságfék felpuhítása is.