Klímaaktivisták azzal vádolják a zöldeket, hogy az energiaválságot használják fel a szénbányászati terv támogatásának igazolására. A helyszínen az elmúlt hetekben fokozódott a feszültség, és a kérdés különösen érzékenyen érinti a német zöldeket, akik évek óta erősen kritikusak a szénbányászattal szemben, de a kormányra kerülésük óta tűz alá kerültek, mert enyhítettek álláspontjukon - írja a Politico.

Bár a Zöldek közül sokan továbbra is ellenzik a bánya bővítését, Robert Habeck gazdasági miniszter szerint a falu alatti szénre szükség van, mivel az ország az ukrajnai orosz háború miatt példátlan energiaválsággal néz szembe.

A hatóságok tavaly egyezséget kötöttek az RWE-vel, hogy nyolc évvel, 2030-ra hozzák előre a németországi szénkitermelés leállítását a régióban, és a vállalat beleegyezett, hogy megment öt lebontásra tervezett és már kiürített falut, de Lützerathot a bővítési tervei részeként lerombolja.

A Fridays For Future csoport klímaaktivistái azzal vádolták a Zöldeket, hogy „az energiaválsággal visszaélve legitimálják a Lützerathra vonatkozó ellentmondásos döntésüket”. Lützerath összes épülete és földterülete az RWE tulajdonában van, és a helyi bíróság keddtől érvényes kilakoltatási végzést adott ki. Naponta több mint ezer rendőrt kell bevetni a kilakoltatásban való közreműködésre.

