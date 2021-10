Kultúrharchoz vezethet, az új német kormány autóellenes politikája

Akármilyen kormány alakul is Németországban, igen valószínű, hogy kisvártatva sebességkorlátozást vezet be az autópályákon, sőt lehet, hogy a városokban is erősen megszigorítják a jelenlegi limitet. Szakértők szerint a dolog olyan kultúrharcba torkollhat, amilyen az USA-ban a fegyvertartás körül dúl.