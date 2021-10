Sebastian Vettel, az Aston Martin F1-es pilótája szerint félre kell tenni a személyes vágyakat és a biztonság, illetve a környezetvédelem érdekében korlátozni kellene a maximális sebességet a német autópályákon.

Vannak olyan balesetek, amelyek kizárólag amiatt következnek be, mert az autópályákon nincs korlátozás, ha csak egy ember életét mentjük meg ezzel, akkor nem kérdés, hogy meg kell hozni a döntést - idézi a pilótát a The Drive.

A lap szerint téves kép él sok autósban a német autópályákkal kapcsolatban. A hálózat nagy részén már most is van korlátozás, ahol pedig nincs ott jellemzően túl nagy a forgalom ahhoz, hogy egy 200 km/h-s tempót huzamosabb ideig tartani lehessen. Mivel a nagy sebesség zabálja az üzemanyagot a legtöbb német már csak ezért sem száguldozik. Így ha el is törlik mindenhol a korlátozást az marginális számú embert érint majd komolyabban.

Vettel szerint ha valaki ki szeretné próbálni a határait, akkor menjen egy versenypályára, ahol biztonságos körülmények között a gázra lehet lépni.

Lassan mindenki kifarol a száguldozás mögül

A The Drive emlékeztet arra, hogy tavaly januárban az Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, vagyis az ADAC is felhagyott a korlátozásellenes retorikával.

Szakértők szerint a téma a német belpolitikában is egy olyan kultúrharcba torkollhat, amilyen az USA-ban a fegyvertartás körül dúl. A Zöldek sok évvel ezelőtt elkötelezték magukat a sebességkorlátozás mellett. A párt társelnöke, Robert Habeck nemrégiben azt mondta, amit kormányra kerülnek, első intézkedésük lesz ennek bevezetése. A szociáldemokrata SPD, amelynek kancellárjelöltje, Olaf Scholz a legesélyesebb arra, hogy átvegye Angela Merkeltől a kancellári stafétabotot, szintén támogatja a korlátozást. A liberális FDP, amely szintén biztosan számíthat a kormányzati szerepvállalásra, nem izgatja magát ezen a kérdésen, ám vélhetően nem ebben akasztana bajszot a Zöldekkel.