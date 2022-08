Robert Habeck gazdasági miniszter szerint Németország gáztárolói a tervezettnél gyorsabban töltődnek fel, ami reményt ad arra, hogy Európa legnagyobb gazdasága elkerülheti az akut gázhiányt ezen a télen. A kormány szeptember 1-jére 75 százalékos gáztárolási szintet célzott meg, de a tárolási szint már 82,2 százalékon áll - derült ki a GIE európai üzemeltetői csoport iparági adataiból vasárnap.

„A tárolók a meghatározottnál gyorsabban töltődnek fel” – idézte Habecket a Der Spiegel magazin, hozzátéve, hogy a kormány által kitűzött célt, miszerint októberre el kell érni a tárolók 85 százalékos kapacitását, már szeptember elején teljesíthetik.

Németországban a gáztárolók még szélsőséges gázkereslet vagy ellátási szűk keresztmetszetek esetén is megbízható ellátást biztosítanak. A hideg téli napokon a németországi gázfogyasztás akár 60 százalékát is ezekből fedezik. A különösen hideg 2018 februárjában naponta átlagosan 2300 gigawattóra gázt vettek ki a tárolókból. A csúcson a gáztárolók még napi 2700 gigawattórával is biztosították az ellátást – írja az INES.

Németország egy háromlépcsős vészhelyzeti terv második fázisánál tart, amelyet a fő szállítója, Oroszország gázszállításának csökkenése után dolgoztak ki. Augusztusban már Németország gázfogyasztásának mindössze 9,5 százaléka származott Oroszországból - jelentette a Spiegel a BDEW energiaipari szövetség adataira hivatkozva.

Tavaly az orosz gáz az ország teljes fogyasztásának mintegy 55 százalékát tette ki a Gazprom exportja. Időközben a Gazprom Germaniát, a cég helyi leányvállalatát már államosították. - A vállalatok ezután a tél folyamán a tervek szerint kivehetik a gázt a tárolókból, hogy az ipart és a háztartásokat is ellássák”– mondta Habeck a Reuters szerint.

A cseppfolyósított földgáz (LNG) várhatóan Franciaországon keresztül áramlik Németországba, miután a két ország megoldotta a szervezési és műszaki kérdéseket az ellátás megkönnyítése érdekében – jelentette a Spiegel a gazdasági minisztérium dokumentumára hivatkozva.

Jöhet az energiaár-támogatás a családoknak

A kormányzó német szociáldemokraták (SPD) további intézkedéseket javasolnak annak érdekében, hogy segítsék a polgárokat az emelkedő energiaárak kezelésében, beleértve egy újabb kedvezményes nemzeti közlekedési jegyet – derült ki egy, a Reuters által vasárnap ismertetett dokumentumból.

A háztartásoknak magasabb energiaköltségekkel kell szembenézniük, miután a német gázpiaci szolgáltató októbertől illetéket állapított meg, hogy segítsen a közműszolgáltatóknak fedezni az orosz szállítások pótlásának költségeit. Cserébe viszont csökkentették az adóterheket a gázhálózatok üzemeltetői és a lakossági gázszolgáltatók esetében.

Mivel az energiaárak Oroszország ukrajnai invázióját követően emelkedtek, a kormány idén már két segélycsomagot vezetett be, köztük egy 9 eurós (3600 forintos) közlekedési jegyet, amely lehetővé teszi az utazást Németország bármely pontján, és amely augusztus 31-én jár le.

Egy harmadik segélycsomag hasonló jegyet tartalmazna, de kevésbé erősen kedvezményes, havi 49 eurós árcédulával – derül ki a javaslattervezetből, amelyről elsőként a Sueddeutsche Zeiting számolt be. A javaslat emellett közvetlen kifizetéseket irányoz elő a közepes és alacsony jövedelmű háztartások számára, olyan intézkedéseket, amelyek megvédik a bérlőket a kilakoltatástól, ha nem tudják fizetni a rezsiszámláikat, valamint a lakhatási támogatás reformját, hogy a fűtési költségekre is kiterjedjen.

Fontolóra veszi továbbá a polgárok gázmegtakarításra való ösztönzését, a megújuló energiák elterjesztését, és meg kívánja védeni a fizetésképtelenségtől a magasabb gázárakat fizetni kényszerülő önkormányzati közműveket.

Az SPD a villamosenergia- és gázárplafon bevezetéséről is tárgyalni kíván, a feltételek meghatározása még várat magára. De az elsődleges cél, hogy célzott támogatásokat adjanak a háztartásoknak, hogy akár kuponokkal, akár leírásokkal segítsék számukra a megugrott energiaszámlák kiegyenlítését.

A párt javasolni fogja az októberben életbe lépő gázadó újraszabályozását is, hogy a nyereséget termelő energiacégek ne részesülhessenek a visszatérítésekből - derült ki a dokumentumból.