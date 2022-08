Két héttel a központilag előírt határidő előtt Németország teljesíteni tudta a gáztárolói telítettségi szintjét annak ellenére, hogy az Oroszországból érkező földgázmennyiség továbbra is csak a töredéke a leszerződött, megrendelt mennyiségnek - írta meg a Bloomberg.

A német gáztárolók 75 százalékos töltöttségi szintet meghaladó értékre jutottak. - Elértük a gáztárolás első szakaszának célját – közölte a Twitteren Klaus Müller, a Bundesnetzagentur vezetője, hozzátéve, hogy a gáztárolók töltöttségi aktuális szintje 75,43 százalék (ami mintegy 183,5 TWh energiaforrás bespájzolását jelenti), és a következő lépésben, október 1-ig a 85 százalékos szintig kell eljutniuk.

A helyzet azonban még ennél is jobb, mivel a gáztárolók háromnegyede már 80 százalék feletti töltöttségi szintig jutott, sőt: van, ahol már a 85 százalék is megvan. A hálózati ügynökséget vezető szakember - akinek most a legfőbb feladata lesz, hogy a gázínség idején a betárolt mennyiségeket a lehető legoptimálisabban ossza be, illetve ki, a fogyasztók között - a minap azt mondta, hogy valódi gondot igazán a korábban oroszok által üzemeltetett tárolók okoznak.

A helyzet tehát jobb, mint remélték.

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki ebben részt vett

- írta ki a Twitterre Müller, aki nem is olyan régen, még egészen másként nyilatkozott.

A Reutersnek július végén még azt mondta, hogy szerinte a feltöltési versenyben nem fognak tudni időben célba érni, augusztus elején pedig a TagesSchau azt idézte a hálózati ügynökség vezetőjétől, hogy a közelgő gázhiányt úgy lehet megakadályozni, ha a fogyasztók legalább 20 százalékkal kevesebb gázt fogyasztanak - és ebbe Müller szerint a lakossági fogyasztókat is bele kell érteni, adott esetben a háztartásokat is korlátozni kellene. - Ha nem spórolunk sokat, és nem kapunk plusz gázt, akkor baj van - mondta akkor Klaus Müller.

Azt, hogy a szeptemberi limit ezek után mégis hogy teljesült, egyelőre nem tudni. Ahogyan azt korábban megírtuk: az energiaválságra válaszul, a német kormányzati "vészforgatókönyv" azt írta elő, hogy a gáztárolóknak szeptember 1-ig 75 százalékos feltöltöttségig kell eljutniuk, októberre 85-, novemberre pedig 95 százalékos töltöttségi szintig kell eljutni. Mindezt továbbra is nehezíti, hogy az Északi Áramlat 1 vezetéken keresztül hetek óta csupán a szállítási kapacitások ötöde érkezik, melynek okát a Gazprom továbbra műszaki-technikai problémaként magyarázza.