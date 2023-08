Újabb jelei mutatkoznak a gazdasági nehézségeknek: kivonul a német nyelvterületekről egy, a magyar piacon is jelenlévő, franciaországi cég, miközben a vezető németországi ingatlancsoport vesztesége jelentősre nőtt. A németek spórolása a bioélelmiszerek fogyasztásában is megmutatkozik, de Ausztriában is küszködnek a kereskedők. Az osztrák nyugdíjasok közérzete jobb, mint amit a valóság tükröz. Bővebben >>>