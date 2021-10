A globális kereskedelmet a Szuezi-csatornába szorult hajó és a kínai kikötői lezárások már így is komolyan megrázta, azonban Európában most az észak-német kikötők túlterheltsége okoz komoly problémákat. Ez üres polcokhoz, emelkedő árakhoz vezethet - írja összefoglalójában a német Handelsblatt gazdasági napilap. Hamburgban, Rotterdamban és Antwerpenben is ott ragadtak a konténerek.

A lap szerint a probléma olyan komoly, hogy az északi-tengeri kikötők és a szárazföld közötti szállítási gondok már a karácsonyi szezont is veszélyeztetik, amelynek elvileg meg kellene mentenie az amúgy is nehéz helyzetben lévő kiskereskedelmi szektort. Mindenhol arra panaszkodnak, hogy az áruk beragadtak valamelyik kikötőbe. Az egyik német logisztikai szövetség (BME) tagjai körében végzett felmérése szerint tagjaik körében nagyon sok beszerzési menedzser arról számolt be, hogy az elmúlt három hónapban nehézségekbe ütközött a sürgősen szükséges áruk beszerzése.

Hirtelen nyíltak meg az utak

A mostani gondok végső soron a Szuezi-csatornában történt balesetre és a kínai lezárásokra vezethetők vissza, annak dominószerű hatásaként. A kereskedelmi hajózási útvonalak ismételt megnyitásával ugyanis olyan mennyiségű áru zúdult ezekre az európai kikötőkre, amelyet kapacitási és szervezési problémák miatt nem tudtak feldolgozni. Nem csak a kikötők, de az azokat a szárazfölddel összekötő logisztikai hálózatok túlterheltsége is nehezítheti a helyzetet. Folyami teherhajókból, kamionokból, tehervonatokból is hiány van.

A konténerek így csak halmozódnak és halmozódnak a parton, ameddig erre van még lehetőség. A konténerek tárolására szolgáló területek Európa legnagyobb kikötőiben lassan megtelnek, ami további problémákat okozhat a kirakodásoknál. A szabály ugyanis az, hogy ha egy teherhajó késve érkezik, akkor az arra szánt export árukat szállító konténereket el kellett szállítani a kikötőből egy erre a célra szolgáló tárolóhelyre, majd amikor a hajó megérkezett, akkor újra visszaszállítani a rakodóhelyre. A kikötőkhöz kapcsolat raktárak azonban megteltek, ezért sokszor messzebbre kell ezeket a konténereket visszaszállítani, ami újabb késedelmeket okoz.

A német speditőrcégek eközben arra panaszkodnak, hogy nem lehet előre látni, egy-egy szállítást milyen határidővel lehet bevállalni, naponta akár többször is módosulhatnak a feltételek, az ideges vevőkkel való folyamatos tárgyalások miatt az egy szállítmányhoz szükséges adminisztrációs munka a sokszorosára növekedett, s a túlterhelt alkalmazottak közül egyre többen mondanak fel.

Minden áru érintett

Az exportproblémák gyakorlatilag minden termék kategóriát érintenek, a húsáruktól a gyógyszerkészítményekig. Az importnál a legnagyobb gondokat az elektronikai termékeknél és a csomagolóanyagoknál lehet tapasztalni a logisztikai problémákat okozta hiányt tekintve, de egy csomó nyersanyag is érintett.

Ráadásul a megbízhatatlanná vált kirakodás mellett a tárolási költségek és a kikötői díjak is meredeken emelkedtek. Ehhez jön az, hogy a torlódás miatt sokszor olyan áruk esetében is inkább a gyorsabb kamionos szállítást választják a szárazföldön, akik eddigi erre az olcsóbb tehervonatokat vagy folyami szállítást vették igénybe. Az egyik logisztikai szakértő szerint az autópályán történő szállítás háromszor, négyszer drágább is lehet, s ezt a költséget a végén a vevőre hárítják.

A lap szerint eközben a teherfuvarozást Németországban a britekhez hasonlóan sújtja a sofőrhiány, becsléseik szerint mintegy 60 ezer főre lenne még szükség a volánok mögött. De Európa más országaiban is hasonló a helyzet, a teherautó sofőri állásokra vonatkozó hirdetések száma Spanyolországban 98, Olaszországban 91, Németországban 64 százalékkal emelkedett a korona előtti időkhöz képest. Eközben a kereslet növekszik, a teherautós-kamionos szállítási megbízások száma Németországban 51 százalékkal volt magasabb, mint 2020 negyedik negyedévben, s lassan a korona előtti szintre emelkedik.