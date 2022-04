Nina Scheer, a Bundestag SPD-frakciójának energiaügyi szakértője és a Zöldek is a sebességkorlátozásra vonatkozó felhívásukat hangsúlyozták annak érdekében, hogy gyors ütemben csökkentsék az orosz olajtól való függést.

"Mindannyian a lehető leggyorsabban elakarunk távolodni az orosz olajtól és gáztól" - idézi a Handelsblatt Julia Verlinden, a Zöldek frakcióvezető-helyettesét, aki szintén az általános sebességkorlátozásban látja a megoldást. Ez ugyanis egyszerűen bevethető és azonnal segítene a drága energia megtakarításában, ráadásul hozzájárulna a közúti biztonság növeléséhez és az éghajlatvédelemhez is - véli.

A szövetségi közlekedési minisztérium parlamenti államtitkára, Daniela Kluckert (FDP) viszont elutasította a sebességkorlátozásra vonatkozó követelést. Utalt a koalícióban már elfogadott "átfogó csomagra", amely a tömegközelekedési jegyárak csökkentése által a terhek enyhítésére koncentrálna. ""Ha mostantól többen használják a tömegközlekedést, az energiát is megtakarít" - magyarázta.

Környezetvédelmi szervezetek egyébként már régóta követelik az általános sebességkorlátozás bevezetését Németországban.

Jürgen Resch, a Német Környezetvédelmi Segélyszervezet (DUH) országos igazgatója nemrégiben 100-as sebességkorlátozást követelt az autópályákon, 80-asat a városokon kívül és 30-asat a városokban. "A sebességkorlátozás csökkenti az Oroszországtól való olajfüggőséget, és évente 3,7 milliárd liter gázolajat és benzint, valamint 9,2 millió tonna szén-dioxidot takarít meg" - mondta.

A jelenleg Oroszországból Németországba importált olaj minden harmadik literje azonnal megspórolható lenne - ez is a Greenpeace környezetvédelmi szervezet elemzésének eredménye. Eszerint az autópályákon a sebesség 100 kilométer/órás sebességre való korlátozása Németország olajimportjának mintegy 2 százalékát takarítaná meg.

A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (UBA) is végzett nemrégiben egy számítást. Ha a járművezetők az autópályákon legfeljebb 100 kilométer/órás sebességre, a lakott területeken kívüli utakon pedig 80 kilométer/órás sebességre csökkentenék a sebességüket, az mintegy 2,1 milliárd liter fosszilis üzemanyagot takarítana meg - még akkor is, ha nem mindenki tartja be a szabályokat. Ez a közlekedési ágazatban felhasznált üzemanyag mintegy 3,8 százalékának azonnali megtakarítását eredményezné.