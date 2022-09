Betiltják az új belsőégésű motorral felszerelt autók értékesítését 2035-től New York államban – írja a Gizmodo. Érdekesség, hogy a Kaliforniai Légszennyezést Ellenőrző Testület (California Air Resources Board) is ugyanígy határozott Kalifornia állammal kapcsolatban még augusztusban.

Megfelelő beruházásokkal és intézkedésekkel a New York-i lakosság és a vállalkozások is az elektromos járművek felé terelhetők – nyilatkozta Kathy Hochul, New York állam kormányzója. Hangsúlyozta, ez a lépés nemcsak klímavédelmi szempontból fontos, hanem a következő generációk egészsége miatt is.

A tilalommal New York állam valamelyest közelebb kerülhet ahhoz, hogy eleget tegyen azon vállalásának, miszerint 2050-re 85 százalékkal csökkenti a károsanyag-kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Egy 2021-es jelentés szerint az állam teljes üvegházhatású gázkibocsátásának 28 százaléka a közlekedéshez köthető.

Fokozatos átmenet jön

Az intézkedést több fázisban vezetik be: 2026-ra az állam területén eladott könnyűgépjárművek 35 százalékának kell elektromos meghajtásúnak lennie, 2030-ban már a 68 százalékuknak, hogy aztán 2035-re már elérjék a 100 százalékos célkitűzést.

A tervek között emellett szerepel az is, hogy 2035-re az állam iskolabusz-állományát elektromosra cseréljék, valamint pénzügyi támogatásban is részesülhetnek az elektromos jármű vásárlására készülő lakosok és önkormányzatok. A kormányzó bejelentette, 10 millió dollárral egészítik ki az autózás zöldítését célzó támogatáscsomagot (Drive Clean Rebate program), amelynek keretében legfeljebb 2 ezer dolláros (863 ezer forintos) hozzájárulást kaphatnak az elektromos autót vásárló New York-iak a maximum 7500 dolláros (3,24 millió forintos) adóvisszatérítés mellé.