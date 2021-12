Bill de Blasio polgármester várhatóan aláírja a New York-i Tanács által már elfogadott törvényjavaslatot, amely megtiltja a fosszilis tüzelőanyagok, nevezetesen a földgáz égetését főzéshez és fűtéshez bizonyos új épületekben - írja a MarketWatch. A tilalom 2024-től a hét emelet alatti új építményekre, 2027-től pedig a nagyobb épületekre vonatkozik.

A New York-i városatyák döntése nem csak a lakosság száma, hanem a hidegebb éghajlata miatt is jelentős.

Az RMI tiszta energiával foglalkozó kutatóintézet tanulmánya szerint a tilalom 2040-re 2,1 millió tonnával csökkenti a CO2-kibocsátást, ami nagyjából akkora hatással jár, mintha egy évre 450 000 autót vonnának ki az utakról.

„A gázmentes New York Cityvel jobb közegészségügyi eredményeket érhetünk el, és valódi lépéseket tehetünk a klímamelegedést okozó kibocsátások csökkentésében” – mondta Alex Beauchamp, a Food & Water Watch környezetvédelmi csoport északkeleti régiójának igazgatója.

Az épületek kibocsátásának kezelése kritikus fontosságú New York városának éghajlatváltozással kapcsolatos céljainak eléréséhez, az épületek felelősek a város üvegházhatású gázkibocsátásának 70 százalékáért – állítja a városvezetés.

Egyre népszerűbb a gázmentesség az USA-ban

New York nincs egyedül ezzel a lépéssel. A kaliforniai Berkeley lett az első olyan város az Egyesült Államokban, amely 2019-ben betiltotta az új építésű gázellátást, most pedig már legalább 42 kaliforniai város - köztük San Francisco és San Jose - tett lépéseket az új épületek gázellátásának korlátozása érdekében. Mellettük például Salt Lake City és Denver is készített már tervet, amely a villamosítás felé tereli az energiafelhasználást. New York államban pedig Ithaca nemrégiben meglépte, hogy az összes épületét, nem csak az új építésűeket, hőszivattyúsra és elektromos tűzhelyekre alakítsa.