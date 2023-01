Eric Adams azután utazott el személyesen El Pasóba, miután sérelmezte, hogy a New Yorkba irányuló migráció akár 2 milliárd dollárba is kerülhet a városnak, miközben már így is jelentős költségvetési hiánnyal kell szembenézniük.

A demokrata-párti polgármester üzent az ugyancsak demokrata Joe Biden amerikai elnök kormányának, mondván, a déli határon kialakult bevándorlóválsággal kapcsolatban

itt az ideje, hogy a nemzeti kormány tegye a dolgát

Ahogy a Reuters is megjegyzi: példátlan, hogy egy New York-i polgármester egy déli határ menti városba látogasson, pláne bevándorlók ügyében.

Eric Adams Kép: Reuters

A történet hátterében az áll, hogy a republikánus vezetésű déli államok buszokkal szállítottak bevándorlókat New Yorkba és más északi városokba. Ez pedig Adams szerint súlyosbította a New York-i lakhatási krízist és az egyre súlyosbodó hajléktalanválságot okozott a városban.