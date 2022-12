Az ázsiai városok általában megúszták a máshol tapasztalt meredek áremelkedést, a megélhetési költségek átlagos növekedése 4,5 százalék volt, bár az egyes országok teljesítménye a kormányzati politikák és a valutamozgások miatt eltérő volt - számolt be róla a Bloomberg. A tanulmány további fontos megállapításai a következők voltak:

Upasana Dutt, az EIU világszintű megélhetési költségekért felelős vezetője elmondta: „Az ukrajnai háború, az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók és a kínai zéró Covid politika olyan ellátási lánc problémákat okozott, amelyek az emelkedő kamatlábakkal és az árfolyamváltozásokkal együtt világszerte megélhetési válságot eredményeztek. Ennek hatásait az idei indexben is láthatjuk: a felmérésünkben szereplő 172 város átlagos áremelkedése a legerősebb, amit az elmúlt 20 évben tapasztaltunk.”

Az idén augusztusban és szeptemberben végzett felmérés több mint 400 egyedi árat hasonlít össze több mint 200 termék és szolgáltatás tekintetében 172 városban világszerte.

Íme a világ 10 legdrágább városa a 2022-es rangsorral. Néhány város közt holtverseny van.

1. Szingapúr és New York

3. Tel Aviv

4. Hongkong

5. Los Angeles

6. Zürich

7. Genf

8. San Francisco

9. Párizs

10. Koppenhága és Sydney

