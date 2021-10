Tizenöt mérföld per órás sebességkorlátozást vezetnének be Londonban a gépjárművek számára. Ez átszámítva 24 km/h-t jelentene, és a javaslat szerint egyelőre a City of London nevű központi részt érintené, Holborntól Whitechapelig - írja a Totalbike.hu.

A szigorítás egy átfogóbb közlekedésbiztonsági stratégia része lehet, amelynek további elemei egyebek mellett a járdák szélesítése, a kerékpárút-hálózat bővítése - írja a lap.

Ha el is fogadják, először kísérleti jelleggel vezetik be, és csak a tapasztalatok kiértékelése után döntenek a véglegesítésről. Sokan azonban attól tartanak, hogy amennyiben átmegy a döntéshozókon a korlátozás, azt bármikor könnyedén kiterjeszthetik a város további részeire. Korábban, 2019-ben is volt már hasonló elképzelés, de azt akkor végül elkaszálták.

Ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, Németország kisvártatva sebességkorlátozást vezethet be az autópályákon, sőt lehet, hogy a városokban is erősen megszigorítják a jelenlegi limitet. A nevezetes Tempolimit mellett ugyanis két nyomós érv szól: az egyik, hogy csökkentené a súlyos balesetek számát, a másik, hogy jelentősen mérsékelné az autópályákról származó szén-dioxid-kibocsátást. Szakértők szerint azonban ennek megvitatása komoly kultúrharcba torkollhat.