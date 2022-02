Miközben idehaza még csak ízlelgetjük a felvetést, hogy hamarosan kitilthatják majd a földgázt a lakásokból, aközben nagyon meglepő eredményre jutott egy felmérés Hollandiában, ahol azt számszerűsítették, hogy a tavaly épített új házakban az építők-építtető lakók milyen arányban vértezték fel a lakóházukat gázfűtéssel.

A válasz előtt azonban érdemes az alaphelyzetet is ismertetni: arról a Hollandiáról van szó, amely ha csökkenő mennyiséggel is, de továbbra is Európa egyik legjelentősebb földgázkitermelője. És arról a Hollandiáról is van szó, amelyben eközben perre mentek a polgárok a kormány ellen, a Shell ellen, a főként német tulajdonban lévő szénerőművek ellen, hogy ki-ki vállaljon sokkal-sokkal többet a klímavédelemben, mint amennyit eddig kinyilvánított és beígért.

És arról a Hollandiáról van szó, ahol az elmúlt években a lakosság is még gyorsabb tempóra sarkallta magát a napelemes rendszertelepítésekben, az energiahatékonyságban, melynek köszönhetően az ország gyorsan kilépett az eu-s sereghajtók táborából, és már a merészebb innovátorok közé tartozik: a zöldhidrogén kapacitások felépítéséhez például máris a legtöbb támogatást ígérik a kontinensen, és miközben máris 65 zöldgáz-termelő vállalat működik holland felségjellel, a termelés mennyiségét tekintve is az élre álltak :csak 2021-ben több mint 12 százalékkal növelték a zöldgáz-termelést.

Szóval: meglepő vagy sem, de a tavaly, Hollandiában épített új házak több mint 90 százaléka már gázmentes technológiára épült.

A nemzetközi PV Magazine szúrta ki a Netbeheer Nederland (NN) jelentését, mely szerint a tavalyi adatok alapján az új épületek 90,1 százaléka nem csatlakozik a gázhálózathoz. Egy évvel korábban ez a szám 87 százalék volt, de az NN - amely a nemzeti és regionális villamosenergia-hálózat-üzemeltetők holland szövetsége - azt is közölte, hogy drasztikusan nőni kezdett azon kérelmek aránya is, ahol a meglévő lakások földgázról való leválasztását kezdeményezték. A háztartások fenntartható alternatívaként áttérnek a tisztán elektromosra - tette hozzá a szövetség.

Villanyszerelőt! Százat!

Az NN szerint hetente mintegy 3000 otthont kell Hollandiában fenntarthatóbbá tenni a jelenleginél 2030-ig, ha az ország el akarja érni a klímacéljait, és ehhez az óriási feladathoz jelenleg már nem az akarat hiányzik a legjobban, hanem az átálláshoz szükséges létszámú műszaki személyzet.

A legszűkebb keresztmetszetnek a rendszerben jelenleg a kellő számú, megfelelően képesített villanyszerelő kiállítása tűnik, mivel az NN a villanyszerelők országos szövetségével (Techniek Nederland) és a Natuur & Milieu környezetvédelmi egyesülettel közösen úgy kalkulálta, hogy 2024-től Hollandiában évente már százezer hibrid hőszivattyút fognak telepíteni.

Ehhez egyrészt szükség lesz a 300 nap alatt tető alá hozott új holland kormány pénzügyi segítségére is, mivel csak az átállási költség úgy 600 millió euró lesz. Másrészt arra a központi támogatásra is, hogy az ehhez szükséges szakemberállomány az iskolákból, szakképző központokból mihamarabb kikerülhessen.

Hollandia most úgy számolhat - az NN szerint -, hogy 2030 előtt kétmillió darab lakossági használatú hibrid hőszivattyút állítanak munkába. Ami e területen a földgáz szinte teljes mértékű elhagyása mellett évente akár 2,6 megatonna szén-dioxid-megtakarítást is eredményezhet.