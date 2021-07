Több civil és érdekvédelmi szervezet kedden keresetet nyújtott be egy francia bíróságra, mivel amikor 2019. április 15-én lángok martalékává vált a Párizs központjában található ikonikus műemlék, akkor a tetőszerkezetben lévő ólom is a levegőbe került. Az ólom olvadáspontja viszonylag alacsony, 327,5 fok Celsiuson már jelentősen párolog, a levegővel érintkezve pedig ólom-oxidot képez. A szervezetből lassan ürül ki, ezért tartósan felhalmozódhat, amely vérszegénységet, de károsíthatja a központi idegrendszert is, látásromláshoz, daganatos betegségek kialakulásához is vezethet.

Az AFP látta a felperesek által benyújtott dokumentumokat, a hatóságokhoz forduló szervezetek között van a CGT-Paris szakszervezet, a Henri Pézerat egyesület és magánszemélyek is.

"A Notre-Dame-ot elpusztító tűz során több mint 400 tonna ólom semmisült meg, amely részben megolvadt vagy mikrorészecskékké porladt, és a légkörbe került" - olvasható a panaszban. Szerintük az ebből eredő egészségügyi veszély nem kétséges, a szennyezést vizsgáló hivatalos szervek jelentései ezt alátámasztják, írja az Euronews.

"A tűz kiterjedése és a szennyezés kockázatának ismerete ellenére... az érintett hatóságok (Kulturális Minisztérium, Regionális Egészségügyi Ügynökség és Rendőr-főkapitányság) több mint három hónapig nem tettek különösebb óvintézkedéseket az esemény után" - írják.

Azt állítják, hogy a párizsi városi tanács "szándékosan titokban tartotta a katedrális közelében található iskolák és óvodák igazgatói előtt [ezt a veszély]", továbbá azt is felróják, hogy a hatóságok több mint két hónapig eltitkolták a nyilvánosság elől a pormintavételek eredményeit.

"A gyermekek (az óvodákban és iskolákban), a helyi lakosok és a dolgozók (a környéken és a székesegyházban) egyértelműen ki voltak téve az ólomterhelés veszélyeinek" - mondják, ami a veszélyeztetés bűncselekményét valósítja meg.